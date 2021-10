Bộ Y tế ngày 27/10 công bố 4.411 ca Covid-19, tăng 812 bệnh nhân so với ngày 26/10. Tổng số ca nhiễm tại nước ta hiện đã lên tới 900.585 trường hợp.

Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 có thêm 4.411 trường hợp tại 47 tỉnh, thành phố, gồm 7 ca nhập cảnh và 4.404 bệnh nhân lây nhiễm trong nước (2.052 ca trong cộng đồng). So với hôm qua, tổng số mắc tăng 812 ca.

TP.HCM hôm nay tiếp tục dẫn đầu về số ca bệnh trong nước với 1.140 trường hợp, tăng 357 ca so với ngày 26/10.

Bình Dương đứng thứ hai với 521 bệnh nhân, giảm 7 ca. Đồng Nai đứng thứ ba với 499 trường hợp, giảm 18 ca. Xếp thứ tư là tỉnh Đắk Lắk với 254 bệnh nhân. Tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 242 bệnh nhân, tăng tới 136 ca so với hôm qua, xếp thứ 5 toàn quốc.

Một số tỉnh thành khác có số ca dương tính cao trong ngày gồm: An Giang (221), Tây Ninh (202), Kiên Giang (150), Tiền Giang (127), Sóc Trăng (98), Cần Thơ (98), Bình Thuận (97), Quảng Nam (92), Trà Vinh (82), Long An (81), Đồng Tháp (49), Thanh Hóa (45), Khánh Hòa (44), Hậu Giang (42), Gia Lai (32), Nam Định (28), Hà Nội (26), Quảng Ngãi (21), Nghệ An (19), Bình Phước (19), Hà Giang (19), Phú Thọ (18), Vĩnh Long (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (17),…

Như vậy đến nay, tổng số bệnh nhân Covid-19 tại nước ta đã lên tới 900.585, xếp thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 895.793 ca do lây nhiễm trong nước. 7 ngày gần đây, cả nước ghi nhận trung bình 3.800 bệnh nhân/ngày.

Có 13 tỉnh, thành phố không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao nhất đợt dịch này: TP.HCM (428.013), Bình Dương (230.406), Đồng Nai (62.970), Long An (34.448), Tiền Giang (15.985).

Về tình hình điều trị, ngày 27/10 có 2.024 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số đã chữa khỏi lên 812.314 trường hợp, chiếm 90% số ca nhiễm, còn 10% đang điều trị. Trong số này, có 2.718 bệnh nhân nặng.

Tổng hợp số liệu do các Sở Y tế công bố trong ngày, toàn quốc ghi nhận 54 bệnh nhân tử vong tại 10 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP.HCM (32), Bình Dương (8), Long An (4), Bạc Liêu (3), Đồng Nai (2), Tây Ninh (1), Thanh Hóa (1), Kiên Giang (1), An Giang (1), Sóc Trăng (1).

Như vậy tới nay, Việt Nam đã có 21.856 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2,5% trên tổng ca nhiễm (cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trung bình trên thế giới).

Về tình hình xét nghiệm, số xét nghiệm thực hiện từ 27/4 đến nay là 21.784.008 mẫu cho 59.584.770 lượt người.

Về công tác tiêm chủng, hôm qua (26/10), thêm 1.017.279 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 75.970.872 liều vắc xin. Trong đó, có 53.738.466 mũi 1 và 22.232.406 mũi 2.

Ngày 27/10, 2 địa phương đầu tiên tại TP.HCM là quận 1 và huyện Củ Chi đã bắt đầu tiêm thí điểm vắc xin Covid-19 cho trẻ em. Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng thông tin, ngày mai, TP sẽ đồng loạt tiêm cho trẻ em tại các quận huyện. Tuy nhiên, nơi nào chưa đủ điều kiện hoặc chưa sẵn sàng thì có thể báo lý do và hoãn lại.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhấn mạnh: “TP chủ trương khẩn trương nhưng không vội, sao cho học sinh yên tâm, phụ huynh yên tâm”.

Trước đó, ngày 26/10, Bộ Y tế cho biết chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em sẽ được tổ chức trên toàn quốc với loại vắc xin Comirnaty do Pfizer-BioNTech của Hoa Kỳ sản xuất (vắc xin Pfizer). Đây là vắc xin Covid-19 đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em, đảm bảo an toàn và được nhiều nước sử dụng.

Việc tiêm chủng thực hiện trước với trẻ em từ 16-17 tuổi, sau đó hạ thấp dần độ tuổi. Cha mẹ, người giám hộ cần ký phiếu đồng ý tiêm cho trẻ.

Chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em sẽ triển khai tương tự chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong thời gian qua. Các điểm tiêm đặt tại trạm y tế xã/phường, các trường học, trung tâm y tế và các bệnh viện (đối với một số trẻ có bệnh nền, béo phì).

Nguyễn Liên

