Ngày 27/12, cả nước thêm 14.872 ca Covid-19, trong đó có 5 ca nhập cảnh và 14.867 ca ghi nhận trong nước, giảm 315 ca so với ngày trước đó.

Trong số 14.872 ca nhiễm mới tại 59 tỉnh, TP có 10.418 ca trong cộng đồng. Theo số liệu của Bộ Y tế, Hà Nội vẫn là địa phương có số mắc cao nhất với 1.948 ca, tiếp theo đó là Tây Ninh 943 ca, Hải Phòng 931 ca và Vĩnh Long 892 ca.

Các ca còn lại được ghi nhận tại Khánh Hòa (791), Cần Thơ (711), Đồng Tháp (701), Bạc Liêu (595), TP. Hồ Chí Minh (560), Trà Vinh (544), Bình Định (501), Cà Mau (433), Thừa Thiên Huế (381), Bắc Ninh (326), Bến Tre (281), Lâm Đồng (263), Thanh Hóa (249), Hưng Yên (234), Sóc Trăng (223), Đồng Nai (216), An Giang (213), Kiên Giang (204), Quảng Ngãi (201), Bà Rịa - Vũng Tàu (162), Bình Thuận (140), Gia Lai (136), Đắk Lắk (134), Tiền Giang (134), Sơn La (126), Hà Giang (122), Phú Yên (112), Quảng Ninh (103), Đắk Nông (98), Hà Nam (98), Quảng Nam (96), Nghệ An (93), Đà Nẵng (86), Vĩnh Phúc (85), Nam Định (78), Bình Dương (77), Hậu Giang (63), Thái Nguyên (59), Ninh Thuận (56), Quảng Trị (53), Phú Thọ (50)…

Bộ Y tế cũng thông tin, các tỉnh có số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bình Định (giảm 299), Bình Dương (giảm 153) và Bến Tre (giảm 149). Tỉnh, thành có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Hải Phòng (tăng 664), Phú Yên (tăng 110) và Sơn La (tăng 107). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước 7 ngày qua là 15.851 ca/ngày.

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.666.545 ca nhiễm, đứng thứ 31/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.660.900 ca, trong đó có 1.256.797 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là TP.HCM (500.617), Bình Dương (290.240), Đồng Nai (97.043), Tây Ninh (71.537), Đồng Tháp (41.816).

Về điều trị, hôm nay, có 11.374 trường hợp được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.259.614 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.636 ca

Ngày 27/12, cả nước ghi nhận 204 ca tử vong. Trong số 30 ca tại TP.HCM có 6 ca từ các tỉnh chuyển đến là Đồng Nai (2), Tiền Giang (2), Long An (1), Đồng Tháp (1).

Các ca tử vong còn lại được ghi nhận tại An Giang (22), Đồng Nai (17), Bình Dương (15), Tây Ninh (14), Sóc Trăng (13), Tiền Giang (13), Vĩnh Long (12), Kiên Giang (12), Bà Rịa - Vũng tàu (11), Cần Thơ (11), Bến Tre (8 ), Cà Mau (7), Bạc Liêu (6), Khánh Hoà (3), Bình Thuận (3), Trà Vinh (3), Quảng Nam (1), Bình Định (1), Nghệ An (1) và Đắk Lắk (1).

Trung bình số tử vong 7 ngày qua là 232 ca. Như vậy tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 31.418 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm. Bộ Y tế đánh giá, tổng số ca tử vong nước ta xếp thứ 27/234 vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 4 ASEAN).

Về xét nghiệm, từ 27/4 đến nay, chúng ta đã thực hiện 29.897.856 mẫu cho 73.996.693 lượt người.

Về tiêm chủng, trong ngày 26/12, có 725.301 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 146.335.052 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 77.138.616 liều, tiêm mũi 2 là 66.402.056 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 2.794.380 liều.

Hôm nay, Bộ Y tế tổ chức buổi Mít tinh hưởng ứng ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh với chủ đề “Tăng cường quản lý nhóm nguy cơ”.

Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trong độ tuổi chỉ định; đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý và ưu tiên tiêm chủng cho đối tượng là người từ 50 tuổi trở lên, người mắc bệnh nền.

