Ngày 27/8, Việt Nam thêm 12.920 ca nhiễm Covid-19, trong đó 19 ca nhập cảnh và 12.901 ca ghi nhận trong nước.

Trong 12.920 ca nhiễm Covid-19 mới, có 6.627 ca trong cộng đồng. Các ca phân bố tại TP.HCM (5.383), Bình Dương (4.187), Đồng Nai (996), Long An (454), Tiền Giang (312), Đà Nẵng (202), Tây Ninh (132), Khánh Hòa (131), Quảng Bình (125), Đồng Tháp (122), An Giang (91), Bình Thuận (87), Hà Nội (77), Cần Thơ (72), Thừa Thiên Huế (70), Đắk Lắk (63), Bà Rịa - Vũng Tàu (59), Nghệ An (57), Bến Tre (31), Bình Định (29), Thanh Hóa (28), Kiên Giang (28)…

Như vậy trong 24h giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.332 ca. Tại TP.HCM tăng 1.449 ca, Bình Dương giảm 681 ca, Đồng Nai tăng 253 ca, Long An tăng 5 ca và Tiền Giang giảm 42 ca.

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 410.366 ca nhiễm, đứng thứ 63/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới trong nước là 406.233 ca, trong đó có 195.840 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (199.483), Bình Dương (94.745), Đồng Nai (21.467), Long An (19.949) và Tiền Giang (8.821).

Hôm nay, Việt Nam có 10.126 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 198.614 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.146 ca.

Ngày 27/8, Việt Nam ghi nhận 356 ca tử vong, tại TP.HCM (287), Bình Dương (34), Đồng Nai (13), Khánh Hòa (10), Long An (7), Đà Nẵng (2), Bến Tre (1), Sóc Trăng (1) và Thanh Hóa (1).

Sau khi rà soát số liệu, Bộ Y tế bổ sung thêm 30 ca tại Phú Yên từ ngày 01-27/8.

Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.053 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,3% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Trong 24 giờ qua, Việt Nam cũng đã thực hiện 685.699 xét nghiệm cho 757.294 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 11.522.362 mẫu cho 30.740.951 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 26/8, có 298.212 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 18.843.004 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.607.991 liều, tiêm mũi 2 là 2.235.013 liều.

Cũng trong hôm nay, Bộ Y tế ban hành văn bản về việc xử lý thi hài tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng.

Sở Y tế TP.HCM ban hành văn bản về việc sử dụng thuốc Molnupiravir cho người F0 có triệu chứng nhẹ.

Đặc biệt, ngày 27/8, Việt Nam đã tiếp nhận 1.442.300 liều vắc xin AstraZeneca, thuộc hợp đồng mua 30 triệu liều của Công ty VNVC. Đây là đợt giao vắc xin thứ 10 và 11 của AstraZeneca. Như vậy, đến nay gần 8,2 triệu liều vắc xin của AstraZeneca trong hợp đồng mua của VNVC đã được giao.

Ngọc Trang

