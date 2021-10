Trong vòng một ngày, Việt Nam ghi nhận 4.892 ca nhiễm mới. Trong đó, TP.HCM có số ca nhiễm mới nhiều nhất với 1.069 người.

Tính từ 17h ngày 27/10 đến 17h ngày 28/10, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.892 ca nhiễm mới. Trong đó có 16 ca nhập cảnh và 4.876 ca trong nước (tăng 472 ca so với ngày trước đó) với 1.980 ca trong cộng đồng.

TP.HCM có số ca nhiễm mới nhiều nhất với 1.069 người, giảm 71 ca so với ngày 27/10. Đồng Nai đứng thứ 2 với 745 bệnh nhân, tăng 246 ca. Bình Dương đứng thứ với 618 bệnh nhân, tăng 97 ca.

Các tỉnh có thêm ca nhiễm là An Giang (286), Tây Ninh (190), Hà Giang (184), Kiên Giang (160), Tiền Giang (139), Cần Thơ (138), Quảng Nam (129), Sóc Trăng (128), Bình Thuận (116), Long An (93), Trà Vinh (92), Phú Thọ (81), Đắk Lắk (80), Cà Mau (78), Gia Lai (58), Nghệ An (43), Bến Tre (39), Hậu Giang (39), Nam Định (38), Hà Nội (31), Thừa Thiên Huế (31), Khánh Hòa (30), Đồng Tháp (26), Vĩnh Long (25)...

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.980 ca/ngày.

Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 905.477 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 9.193 ca nhiễm.

Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27/4 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 900.669 ca, trong đó có 811.146 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm cao trong đợt dịch là TP.HCM (429.082), Bình Dương (231.024), Đồng Nai (63.715), Long An (34.541), Tiền Giang (16.124).

Hôm nay có 1.649 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 813.963 người.

2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.687 ca, trong đó có 20 ca dùng ECMO.

Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 54 ca tử vong. Trong đó TP.HCM có 25 ca, Bình Dương (6), Tiền Giang (4), Long An (4), Tây Ninh (4), Đồng Nai (3), Sóc Trăng (2), Kiên Giang (1), Cần Thơ (1), Đắk Lắk (1), Bạc Liêu (1), An Giang (1), Ninh Thuận (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 60 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam là 21.910 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong một ngày, Việt Nam đã thực hiện 116.209 xét nghiệm cho 201.090 lượt người. Tổng số lượng xét nghiệm từ ngày 27/4 đến nay là 21,9 triệu mẫu cho gần 60 triệu lượt người.

Trong ngày 28/10 có hơn 1,17 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là hơn 77 triệu liều, trong đó tiêm 1 mũi là 54,5 triệu liều, tiêm mũi 2 là 22,6 triệu liều.

An Yên

Hà Nội ghi nhận 33 ca Covid-19, ổ dịch Mê Linh thêm 9 ca cộng đồng Sở Y tế Hà Nội ngày 28/10 công bố 33 trường hợp Covid-19 mới, gồm 11 ca cộng đồng, 11 người ở khu cách ly tập trung và 11 người ở khu vực phong tỏa.

167 trẻ hoãn tiêm vắc xin Covid-19 tại TP.HCM trong ngày đầu Đến nay, 20 quận huyện và TP Thủ Đức thuộc TP.HCM đã triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho nhóm học sinh 16-17 tuổi. Quận Gò Vấp sẽ tiêm vào ngày mai.