Ngày 28/8, Bộ Y tế công bố 12.103 ca Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc trong cả nước lên 422.469 trường hợp.

Từ 18h ngày 27/8 đến 18h ngày 28/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận thêm 12.103 trường hợp tại 39 tỉnh, thành phố (giảm 804 ca so với ngày 27/8). Trong đó, có 12.097 bệnh nhân do lây nhiễm trong nước và 6 trường hợp nhập cảnh.

TP.HCM là địa phương có số người mắc nhiều nhất cả nước ngày 28/8 với 5.481 bệnh nhân, tăng 98 ca so với hôm qua. Bình Dương đứng thứ hai với 4.049 bệnh nhân, giảm 138 ca.

Một số tỉnh thành khác ghi nhận số ca dương tính cao trong hôm nay gồm: Đồng Nai (797), Long An (451), Tiền Giang (241), Đồng Tháp (143), Đà Nẵng (109), Khánh Hòa (92), Quảng Bình (90), Kiên Giang (77), Nghệ An (70), Hà Nội (61), Đắk Lắk (60), Bình Thuận (49), Cần Thơ (37), Bà Rịa - Vũng Tàu (35), Bến Tre (25), Thừa Thiên Huế (24), Thanh Hóa (22), An Giang (20), Phú Yên (16), Sóc Trăng (16), Quảng Ngãi (15), Bạc Liêu (13), Quảng Nam (13), Trà Vinh (13), Bình Phước (13),…

Như vậy, đến nay, nước ta đã phát hiện tổng số 422.469 bệnh nhân Covid-19, xếp thứ 60/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 418.320 ca do lây nhiễm trong nước.

8 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum.

4 tỉnh, thành phố không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua gồm Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao nhất đợt dịch thứ tư là TP.HCM (204.964), Bình Dương (98.794), Đồng Nai (22.264), Long An (20.400), Tiền Giang (9.062).

Về tình hình điều trị, ngày 28/8 có 12.375 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số đã chữa khỏi lên 210.989 trường hợp, chiềm 49,9% tổng số ca nhiễm.

Cả nước hiện có 6.408 ca Covid-19 nặng, trong đó: thở oxy qua mặt nạ: 4.065, thở oxy dòng cao HFNC: 1.310, thở máy không xâm lấn: 88, thở máy xâm lấn: 921, ECMO: 24.

Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tối nay thông báo, Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận thêm 352 ca Covid-19 tử vong tại 11 địa phương.

Cụ thể: TP.HCM (271), Bình Dương (38), Đồng Nai (16), Tiền Giang (15), Long An (4), Đồng Tháp (2), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (1), Bến Tre (1), Nghệ An (1), Thừa Thiên Huế (1).

Như vậy, nước ta hiện có 10.405 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2,5% trên tổng ca nhiễm (cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trung bình trên thế giới).

Trong 24 giờ qua, các địa phương thực hiện 624.775 xét nghiệm mẫu đơn và mẫu gộp cho 706.629 lượt người. Số xét nghiệm đã thực hiện từ 27/4 đến nay là 12.147.137 mẫu cho 31.447.580 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, theo số liệu thống kê từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, nước ta có thêm 304.176 người được tiêm vắc xin Covid-19. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 19.151.122 liều vắc xin. Trong đó, có 16.822.691 liều tiêm mũi 1 và 2.328.431 liều tiêm mũi 2.

Chiều 28/8, Bộ Y tế chính thức thông báo kết luận thẩm định của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia về kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3a vắc xin Nanocovax.

Theo đó, Hội đồng đạo đức quốc gia kết luận: vắc xin Nanocovax đạt yêu cầu về tính an toàn (ngắn hạn).

“Ứng viên vắc xin Nanocovax có tính sinh miễn dịch trên các xét nghiệm đã có kết quả. Tuy nhiên, cần tiếp tục bổ sung kết quả xét nghiệm trung hòa virus SARS-CoV-2 sống nuôi cấy tế bào (PRNT) trên chủng Delta (phát hiện lần đầu tại Ấn Độ) và chủng Alpha (phát hiện lần đầu tại Anh) theo đề cương đã được phê duyệt”, Hội đồng đạo đức nêu rõ.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng cho biết chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ của ứng viên vắc xin Nanocovax, cần tiếp tục đánh giá về điều kiện này. Đây là kết quả quan trọng nhất về chất lượng vắc xin.

Với đề xuất xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện vắc xin Nanocovax, Hội đồng đạo đức thống nhất sử dụng các kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tính đến thời điểm đánh giá kết quả giữa kỳ giai đoạn 3a, gửi Thường trực Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Đơn vị này sẽ xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện vắc xin Nanocovax theo quy định.

Công ty Cổ phần công nghệ sinh học Dược Nanogen và nhóm nghiên cứu được yêu cầu hoàn thiện báo cáo, đặc biệt là bổ sung các thông tin để đảm bảo tính tin cậy của kết quả nghiên cứu.

Đồng thời, cập nhật, bổ sung trực tiếp các kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin Nanocovax với Hội đồng đạo đức quốc gia và Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc để thẩm định.

Nguyễn Liên

