Ngày 29/8, Việt Nam thêm 12.796 ca nhiễm Covid-19, trong đó 44 ca nhập cảnh và 12.752 ca ghi nhận trong nước.

Các ca phân bố tại Bình Dương (5.414), TP.HCM (4.957), Long An (533), Đồng Nai (377), Tây Ninh (234), Tiền Giang (155), Hà Nội (133), Đà Nẵng (106), An Giang (103), Đồng Tháp (93), Khánh Hòa (92), Bình Thuận (78), Quảng Bình (58), Bà Rịa - Vũng Tàu (55), Đắk Lắk (52), Nghệ An (50), Cần Thơ (37), Kiên Giang (29), Bến Tre (22), Phú Yên (21), Trà Vinh (20), Bình Phước (18), Quảng Ngãi (14), Bình Định (13), Bạc Liêu (12)…

Như vậy trong 24h giờ qua, số ca nhiễm trong nước tăng 655 ca. Tại Bình Dương tăng 1.365 ca, TP.HCM giảm 524 ca, Long An tăng 82 ca, Đồng Nai giảm 420 ca, Tây Ninh tăng 234 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 435.265 ca nhiễm, đứng thứ 59/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới trong nước là 431.072 ca, trong đó có 217.028 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (209.921), Bình Dương (104.208), Đồng Nai (22.641), Long An (20.933) và Tiền Giang (9.217). Trong hôm nay, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 8.813, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 219.802 ca. Theo Bộ Y tế, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.309 ca.

Trong ngày 28-29/8, Việt Nam ghi nhận 344 ca tử vong tại TP.HCM (256), Bình Dương (31), Tiền Giang ngày 28-29/8 (18), Long An ngày 28-29/8 (13), Đồng Nai (5), Kiên Giang (4), Vĩnh Long (4), Đà Nẵng (3), Đồng Tháp (3), Tây Ninh ngày 28-29/8 (3), Khánh Hòa (1), Ninh Thuận (1), Thừa Thiên Huế (1) và Vĩnh Phúc (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.749 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 568.545 xét nghiệm cho 668.793 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 12.715.682 mẫu cho 32.116.373 lượt người.Trong ngày 28/8, có 261.692 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 19.431.093 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.999.888 liều, tiêm mũi 2 là 2.431.205 liều.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Y tế, hiện đã có hơn 16.000 chuyên gia, y bác sĩ vào hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19.

Cũng tại TP.HCM đã mở thêm cổng 1022 trên Zalo để tiếp nhận hỗ trợ người dân khó khăn. Từ 12 giờ ngày 28/8, bên cạnh cách thức gọi điện đến 1022 – nhấn phím 2, người dân có thể gửi tin nhắn tới cổng thông tin “1022 TP.HCM” trên Zalo để được hỗ trợ.

Trong hôm nay, TP. Hà Nội cũng ban hành văn bản về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn.

Ngoài ra, thành phố ban hành công văn về việc triển khai các nhiệm vụ tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, yêu cầu siết chặt kiểm soát tại 23 chốt vào Hà Nội, yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành chỉ đạo các lực lượng thực hiện nghiêm việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Ngọc Trang

Hà Nội thêm 49 ca Covid-19, cả ngày có 133 bệnh nhân Chiều 29/8, Hà Nội ghi nhận thêm 49 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 ca tại cộng đồng và 48 ca đã được cách ly.

Ba nhân viên y tế mắc Covid-19, Hà Nội phong tỏa Bệnh viện Nông nghiệp Liên quan đến vụ việc nhân viên y tế mắc Covid-19, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (cơ sở Ngọc Hồi).

Bộ trưởng Bộ Y tế: Bệnh nhân Covid-19 tử vong ở TP.HCM có xu hướng giảm Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, tại TP.HCM, các ca tử vong đang có xu hướng giảm do hiệu quả bước đầu triển khai nhiều biện pháp.