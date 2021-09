Hôm nay, Việt Nam ghi nhận 8.758 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 8.744 ca trong nước.

Trong số 8.758 ca mắc Covid-19 mới tại 33 tỉnh, thành phố có 4.984 ca trong cộng đồng.

Các ca dương tính với SARS-CoV-2 phân bố tại TP.HCM (4.699), Bình Dương (2.389), Đồng Nai (899), Long An (132), Sóc Trăng (112), Kiên Giang (82), Tiền Giang (68), An Giang (63), Cần Thơ (42), Hà Nam (36), Khánh Hòa (32), Bình Thuận (29), Tây Ninh (23), Bạc Liêu (22), Quảng Trị (16), Đắk Lắk (15), Ninh Thuận (14), Quảng Bình (13), Cà Mau (12), Bình Định (11), Vĩnh Long (7), Gia Lai (5), Hà Nội (4)…

Theo Bộ Y tế, các địa phương có số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bình Dương (giảm 186 ca), An Giang (169), Tây Ninh (32). Các tỉnh, thành phố có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là TP.HCM (tăng 4.322 ca), Đồng Nai (112), Sóc Trăng (112).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước 7 ngày qua là 8.622 ca/ngày. Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 779.398 ca nhiễm, đứng thứ 44/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm trong nước là 774.854 ca, trong đó có 578.330 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Cũng theo Bộ Y tế, có 13/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Đó là Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Lạng Sơn.

7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh.

Đồng thời, các địa phương có số ca mắc Covid-19 cao trong đợt dịch này là TP.HCM (384.287), Bình Dương (208.953), Đồng Nai (47.969), Long An (32.343) và Tiền Giang (13.951).

Về tình hình điều trị, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 23.568 người, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 583.509 trường hợp. Hiện, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.988 ca.

Trong ngày hôm nay, Việt Nam có 162 ca tử vong. Các ca ghi nhận tại TP.HCM (113), Bình Dương (33), Đồng Nai (3), An Giang (3), Kiên Giang (2), Long An (2), Đồng Tháp (2), Cần Thơ (1), Cà Mau (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1) và Tiền Giang (1). Trung bình số tử vong ghi nhận 7 ngày qua là 188 ca.

Theo thông tin của Bộ Y tế, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.098 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong 24 giờ qua, chúng ta đã thực hiện 136.653 xét nghiệm cho 311.841 lượt người. Từ 27/4 đến nay, Việt Nam đã xét nghiệm được 18.288.792 mẫu cho 52.347.113 lượt người.

Ngày 28/9, có 1.097.044 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 41.153.041 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 32.171.641 liều, tiêm mũi 2 là 8.981.400 liều.

Hôm nay, Bộ Y tế cũng có công văn chỉ đạo các địa phương thực hiện thu và thanh toán chi phí xét nghiệm đối với từng đối tượng theo quy định. Lưu ý trường hợp thực hiện xét nghiệm gộp mẫu phải áp dụng mức giá gộp mẫu, không được áp mức giá xét nghiệm theo mẫu đơn.

Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án, kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để triển khai tiêm vắc xin với số lượng lớn từ nay đến cuối năm 2021.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho người từ 50 tuổi trở lên). Đồng thời, tăng độ bao phủ mũi 1 và tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định.

Ngọc Trang

