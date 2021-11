Ngày 3/11, Việt Nam ghi nhận 6.192 ca Covid-19, tăng 562 ca so với ngày trước đó. Trong số 6.192 ca Covid-19 mắc mới tại 58 tỉnh, thành phố có 2.766 ca trong cộng đồng.

Trong số 6.192 ca Covid-19 mắc mới, có 2.766 ca trong cộng đồng. So với hôm qua (2.258 ca trong cộng đồng), số mắc tại cộng đồng hôm nay vượt hơn 500 trường hợp.

Theo Bộ Y tế, ngày 3/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận đăng ký bổ sung 914 ca về địa phương từ vùng dịch, đã được cách ly, lấy mẫu từ các ngày trước tại Ninh Thuận trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19.

Bộ cũng thông tin, 6.192 ca Covid-19 mắc mới hôm nay phân bố tại TP.HCM (985), Đồng Nai (905), Bình Dương (773), Kiên Giang (374), An Giang (312), Bạc Liêu (290), Tây Ninh (272), Tiền Giang (207), Sóc Trăng (193), Cần Thơ (152), Bình Thuận (136), Long An (119), Hà Giang (118), Đắk Lắk (98), Đồng Tháp (97), Ninh Thuận (95), Quảng Nam (90), Bà Rịa - Vũng Tàu (82), Hà Nội (76), Bình Phước (70), Vĩnh Long (67), Bến Tre (52), Bình Định (50), Phú Thọ (50), Bắc Ninh (48), Gia Lai (45), Hậu Giang (40), Trà Vinh (36), Thừa Thiên Huế (35), Bắc Giang (32), Thanh Hóa (29), Quảng Ngãi (29), Khánh Hòa (27), Điện Biên (25), Nghệ An (20), Lâm Đồng (18)…

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng nhiều nhất so với ngày trước đó là TP.HCM (tăng 303), Tây Ninh (tăng 141), Quảng Nam (tăng 79). Các tỉnh, thành phố có ca nhiễm giảm cao nhất so với ngày trước đó là Bắc Ninh (giảm 67), Cà Mau (giảm 62), Kiên Giang (giảm 47).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước 7 ngày qua là 5.413 ca/ngày. Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 739.463 ca nhiễm Covid-19, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 934.583 ca, trong đó có 830.858 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bộ Y tế cho hay, 11 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Điện Biên, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Các địa phương có số ca mắc cao trong đợt dịch này là TP.HCM (434.736), Bình Dương (235.293), Đồng Nai (68.199), Long An (35.182), Tiền Giang (17.216).

Về tình hình điều trị, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 8.869 trường hợp, nâng tổng số ca được điều trị khỏi 833.675 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.052 ca

Ngày 3/11, nước ta ghi nhận 78 ca tử vong tại TP.HCM (40), Bình Dương (13), Cần Thơ (4), Đồng Nai (4), Tiền Giang (3), An Giang (3), Bạc Liêu (2), Long An (2), Kiên Giang (2), Ninh Thuận (2), Vĩnh Long (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Thuận (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 61 ca. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.283 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

Bộ Y tế đánh giá, so với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua, chúng ta đã thực hiện 113.996 xét nghiệm cho 355.510 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 22.510.092 mẫu cho 61.095.672 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 2/11, có 972.790 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 84.090.899 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 58.449.622 liều, tiêm mũi 2 là 25.641.277 liều.

Hôm nay, Bộ Y tế tham dự họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 bàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả với dịch bệnh Covid-19, kế hoạch đầu tư mua sắm vắc xin, thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch theo các cấp độ.

Bộ cũng tổ chức Cuộc họp về việc xây dựng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2022-2023.

Tại Đắc Lắc, TP.Buôn Ma Thuột đang đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 để tăng độ bao phủ vắc xin cho người dân; phấn đấu 100% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin trước ngày 5/11. Toàn TP.Buôn Ma Thuột đã tổ chức 57 đội tiêm vắc xin phòng Covid-19, thực hiện tiêm cho 17.000 người/ngày, các điểm tiêm chủng đang hoạt động hết công suất để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tại TP.Cần Thơ, để tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch, ngành y tế Cần Thơ đã kích hoạt thêm các bệnh viện điều trị Covid-19; tổ chức việc thu dung điều trị bệnh nhân theo mô hình tháp 3 tầng với 3.470 giường.

Từ hôm nay, ngày 3/11, tỉnh Vĩnh Long bắt đầu tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. TP.Vĩnh Long có 5 điểm tiêm vắc xin cho gần 7.000 trẻ có độ tuổi từ 12 đến 17, trong đó chủ yếu là học sinh trung học phổ thông trên địa bàn TP Vĩnh Long. Tất cả các huyện sẽ đồng loạt tiêm vắc xin cho trẻ có độ tuổi từ 17 đến 12 tuổi từ ngày 4/11.

Ngọc Trang

