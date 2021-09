Ngày 3/9, Việt Nam ghi nhận 14.922 ca nhiễm Covid-19, trong đó 28 ca nhập cảnh và 14.894 ca ghi nhận trong nước.

Trong số 14.922 ca nhiễm Covid-19 mới có 9.275 ca được phát hiện trong cộng đồng.

Các ca phân bố tại TP. HCM (8.499), Bình Dương (3.676), Đồng Nai (986), Long An (564), Tây Ninh (267), Tiền Giang (154), Kiên Giang (104), Đồng Tháp (82), Đà Nẵng (81), Bình Thuận (75), An Giang (62), Khánh Hòa (61), Hà Nội (58), Bà Rịa - Vũng Tàu (39), Nghệ An (37), Quảng Ngãi (24), Phú Yên (19), Bình Định (17), Thanh Hóa (15), Cần Thơ (10), Gia Lai (10)…

Như vậy trong 24h giờ qua, số ca nhiễm trong nước tăng 1.708 ca. Tại TP.HCM tăng 2.536 ca, Bình Dương giảm 828 ca, Đồng Nai tăng 183 ca, Long An giảm 19 ca, Tây Ninh tăng 205 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 501.649 ca nhiễm, đứng thứ 53/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới trong nước là 497.391 ca, trong đó có 267.894 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 10/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên và Vĩnh Phúc.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (241.084), Bình Dương (126.408), Đồng Nai (26.314), Long An (23.785) và Tiền Giang (10.290).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay là 11.344 nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 270.668 ca.

Theo Bộ Y tế, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.491 ca. Trong ngày hôm nay, Việt Nam có 338 ca tử vong. Các ca phân bố tại TP.HCM (250), Bình Dương (44), Cà Mau (30), Đồng Tháp (5), Hà Nội (2), Đắk Lắk (2), Tiền Giang (2), Bến Tre (1), Bình Thuận (1) và Khánh Hòa (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.476 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Trong 24 giờ qua, nước ta đã thực hiện 715.672 xét nghiệm cho 1.223.119 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 16.063.195 mẫu cho 37.033.557 lượt người.

Trong ngày 2/9, có 283.221 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 20.831.478 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.872.356 liều, tiêm mũi 2 là 2.959.122 liều.

TP.HCM xây dựng kế hoạch hướng tới việc tuyển dụng và trả lương cho những trường hợp F0 đã khỏi bệnh khi tham gia vào công tác chăm sóc người mắc Covid-19. Lực lượng F0 khỏi bệnh có kháng thể có thể tham gia công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ điều dưỡng, thực hiện công tác hướng dẫn, vệ sinh khử khuẩn… để nhân viên y tế dành thêm thời gian thực hiện công tác chuyên môn.

Tại Hà Nội, sáng ngày 3/9, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho gần 4.000 người dân phường Yên Phụ do có ca F0 phát hiện qua khai báo y tế trong ngày 2/9.

Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, tỉnh Thanh Hóa thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trong 7 ngày, từ 18h ngày 2/9, trên phạm vi toàn huyện Hậu Lộc. Trước đó, tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với 2 huyện Nông Cống, Nga Sơn và TP Thanh Hóa.

Ngọc Trang