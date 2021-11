Bộ Y tế hôm nay công bố 13.972 ca Covid-19, tăng 208 ca so với ngày 29/11. Tổng số F0 khỏi bệnh trên cả nước hiện lên tới 989.348 trường hợp, chiếm 79,9% số mắc.

Từ 16h ngày 29/11 đến 16h ngày 30/11, Việt Nam có thêm 13.972 trường hợp Covid-19 tại 62 tỉnh, thành phố, gồm 6 ca nhập cảnh và 13.966 bệnh nhân lây nhiễm trong nước (7.549 ca cộng đồng). So với hôm qua, tổng số mắc tăng 208 ca.

TP.HCM tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về số ca bệnh trong ngày với 1.497 trường hợp, giảm 57 ca so với ngày 29/11. Tỉnh Cần Thơ đứng thứ hai với 981 bệnh nhân, tăng 68 ca. Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ ba với 860 trường hợp, tăng 212 ca. Xếp thứ tư là tỉnh Tây Ninh với 727 bệnh nhân. Tỉnh Sóc Trăng ghi nhận 714 bệnh nhân, xếp thứ 5 toàn quốc.

Một số tỉnh thành khác có số ca dương tính cao trong ngày gồm: ), Bình Dương (626), Đồng Tháp (602), Bình Thuận (592), Vĩnh Long (571), Bạc Liêu (537), Đồng Nai (514), Bình Phước (459), Bến Tre (439), Kiên Giang (426), Cà Mau (377), Hà Nội (367), Khánh Hòa (350), An Giang (294), Hậu Giang (286), Lâm Đồng (219), Tiền Giang (200), Bình Định (186), Trà Vinh (165), Hải Phòng (154), Đắk Lắk (140), Đắk Nông (124), Thừa Thiên Huế (119), Gia Lai (101), Nghệ An (90), Thanh Hóa (89), Bắc Ninh (85), Long An (80), Hà Tĩnh (78), Đà Nẵng (75), Quảng Ngãi (71), Hà Giang (65), Nam Định (64), Hải Dương (62), Ninh Thuận (61), Thái Nguyên (57), Quảng Nam (47), Phú Yên (44),…

Như vậy đến nay, tổng số bệnh nhân Covid-19 của cả nước là 1.238.082 trường hợp, xếp thứ 35/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 1.232.852 ca do lây nhiễm trong nước.

Có 2 tỉnh không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Lai Châu và Bắc Kạn. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy nhất đợt dịch này gồm TP.HCM (470.458), Bình Dương (282.231), Đồng Nai (87.246), Long An (38.241), Tiền Giang (28.628).

Về tình hình điều trị, ngày 30/11 có 14.624 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Tổng số F0 đã chữa khỏi hiện là 989.348 trường hợp (chiếm 79.9% số mắc), còn 248.734 F0 đang điều trị. Trong số này, có 5.788 bệnh nhân nặng.

Toàn quốc hôm nay ghi nhận 197 bệnh nhân tử vong tại nhiều tỉnh, thành phố. Cụ thể:

Tại TP.HCM có 76 ca tử vong, trong đó 17 bệnh nhân là người từ các tỉnh chuyển đến: Long An (5), Bình Dương (4), An Giang (2), Bến Tre (1), Đồng Tháp (1), Nam Định (1), Tây Ninh (1), Tiền Giang (1), Vĩnh Long (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Bình Dương (22), Cần Thơ (18), An Giang (14), Kiên Giang (13), Đồng Nai (11), Bình Thuận (7), Đồng Tháp (7), Tây Ninh (6), Tiền Giang (5), Bạc Liêu (4), Khánh Hòa (3), Cà Mau (3), Sóc Trăng (2), Bến Tre (2), Bình Định (2), Long An (1), Hậu Giang (1).

Số ca tử vong trong ngày tăng nhẹ so với ngày hôm qua (tăng 24 bệnh nhân). Tới nay, Việt Nam đã có 25.252 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2% trên tổng ca nhiễm.

Tổng số ca Covid-19 tử vong của Việt Nam xếp thứ 33/234 vùng lãnh thổ; số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 09/49 (xếp thứ 5 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

Số xét nghiệm thực hiện từ 27/4 đến nay là 26.163.025 mẫu cho 68.317.914 lượt người.

Về công tác tiêm chủng, hôm qua (29/11), thêm 2.235.445 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 122.083.464 liều vắc xin. Trong đó, có 71.143.392 mũi 1 và 50.940.072 mũi 2.

Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có buổi làm việc với đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) tại khu vực Đông Nam Á và Giám đốc chương trình An ninh Y tế toàn cầu CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Một trong những nội dung chủ đạo của buổi làm việc là tìm giải pháp ứng phó trong phòng, chống dịch Covid-19 với sự xuất hiện của biến thể Omicron.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 với biến thể Omicron.

Ngày 28/11, Bộ Y tế đã đề xuất Chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay đến và đi từ các quốc gia: Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique. Bên cạnh đó, tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến/đi về từ các quốc gia trên.

Đề xuất này nhằm chủ động ứng phó và kiểm soát tình hình dịch Covid-19 trong nước, đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể Omicron vào Việt Nam từ các quốc gia đã ghi nhận, lây lan biến thể này.

Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát dịch Covid-19 nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch. Yêu cầu các Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur chủ động thực hiện giải trình tự gene trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng mới, đặc biệt là những F0 có tiền sử dịch tễ về từ các quốc gia khu vực Nam Phi.

Đồng thời, chỉ đạo tất cả địa phương chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch trên địa bàn cụ thể, chi tiết, khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Nguyễn Liên