Ngày 31/8, Bộ Y tế công bố 12.607 ca Covid-19 mới, giảm 1.628 bệnh nhân so với hôm qua. Hiện tổng số người mắc Covid-19 trong cả nước là 462.096 trường hợp.

Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 từ 17h ngày 30/8 đến 17h ngày 31/8 ghi nhận thêm 12.607 trường hợp tại 42 tỉnh, thành phố (giảm 1.628 ca so với ngày 30/8). Trong đó, có 12.591 bệnh nhân do lây nhiễm trong nước và 16 ca nhập cảnh.

TP.HCM là địa phương có số người mắc Covid-19 nhiều nhất cả nước ngày 31/8 với 5.444 bệnh nhân, giảm 445 ca so với hôm qua. Bình Dương đứng thứ hai với 4.530 bệnh nhân, giảm tới 1.520 ca.

Một số tỉnh thành khác ghi nhận số ca dương tính cao trong hôm nay gồm: Đồng Nai (634), Long An (587), Tiền Giang (214), Đồng Tháp (138), Đà Nẵng (123), Tây Ninh (118), Kiên Giang (99), Nghệ An (81), Hà Nội (77), Khánh Hòa (66), Bà Rịa - Vũng Tàu (64), Bình Thuận (59), Cần Thơ (53), Quảng Bình (47), Quảng Ngãi (40), Thừa Thiên Huế (25), Phú Yên (23), Bình Phước (22), An Giang (17), Đắk Lắk (17), Trà Vinh (14), Bến Tre (13),…

Như vậy, đến nay, nước ta đã phát hiện tổng số 462.096 bệnh nhân Covid-19, xếp thứ 59/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 457.882 ca do lây nhiễm trong nước.

7/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong nước, gồm Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang.

5 tỉnh, thành phố không xuất hiện ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Kon Tum.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao nhất đợt dịch thứ tư là TP.HCM (221.254), Bình Dương (114.788), Đồng Nai (23.766), Long An (22.044), Tiền Giang (9.652).

Về tình hình điều trị, ngày 31/8 có 10.044 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số đã chữa khỏi lên 238.860 trường hợp, chiếm 51,7% tổng số ca nhiễm.

Cả nước hiện có 6.295 ca Covid-19 nặng, trong đó: thở oxy qua mặt nạ: 4.006, thở oxy dòng cao HFNC: 1.259, thở máy không xâm lấn: 91, thở máy xâm lấn: 916, ECMO: 23.

Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 hôm nay chưa cung cấp thông tin về số bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Như vậy, tới nay, nước ta đã công bố 11.064 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2,5% trên tổng ca nhiễm (cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trung bình trên thế giới).

Trong 24 giờ qua, các địa phương thực hiện 621.796 xét nghiệm mẫu đơn và mẫu gộp cho 755.197 lượt người. Số xét nghiệm đã thực hiện từ 27/4 đến nay là 13.874.125 mẫu cho 33.497.696 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, theo số liệu thống kê từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, nước ta có thêm 244.853 người được tiêm vắc xin Covid-19. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 19.966.724 liều vắc xin. Trong đó, có 17.347.538 liều tiêm mũi 1 và 2.619.186 liều tiêm mũi 2.

Trước thông tin Công ty Donacoop (Đồng Nai) thông báo đã đàm phán và mua được 15 triệu liều vắc xin Pfizer, sáng 31/8, đại diện Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, cơ quan này vẫn chưa tiếp nhận hồ sơ nào về việc Donacoop đề nghị nhập khẩu vắc xin Covid-19.

Hiện tại, ngoài Công ty VNVC có hợp đồng mua 30 triệu liều AstraZeneca, Cục Quản lý Dược mới chỉ tiếp nhận hồ sơ của một doanh nghiệp dược đề nghị cấp phép khẩn cho 2 loại vắc xin bao gồm Hayat-Vax của UAE và Sputnik Light của Nga. Hồ sơ đã gửi lên Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Theo danh sách của Bộ Y tế, có 36 đơn vị được cấp phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phạm vi nhập khẩu vắc xin, kinh doanh dịch vụ bảo quản vắc xin Covid-19. Trong số này không có Công ty Donacoop. Theo quy định, chỉ các đơn vị trong danh sách mới đủ điều kiện nhập khẩu vắc xin.

Dù vậy, Cục Quản lý Dược cho biết sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp để giới thiệu, tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên quan đến vắc xin Covid-19 nhanh nhất, nhằm sớm có thêm nguồn vắc xin cho người dân.

>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Nguyễn Liên

Cục Quản lý Dược nói về thông tin Donacoop mua 15 triệu liều Pfizer Cục Quản lý Dược cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa nhận được hồ sơ của công ty nào đề nghị nhập khẩu 15 triệu vắc xin Pfizer về Việt Nam.

Đà Nẵng ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 trong một chung cư Chung cư Văn Tiến Dũng (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến nay đã ghi nhận 17 trường hợp mắc Covid-19.

Chiều 31/8, Hà Nội thêm 34 ca Covid-19, có 33 ca tại Thanh Xuân Trung Chiều 31/8, Hà Nội ghi nhận thêm 34 ca Covid-19, trong đó, có 5 tại khu cách ly và 29 ca tại khu vực phong tỏa, nâng tổng số ca cả ngày lên 74 bệnh nhân.