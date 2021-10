Bộ Y tế cho biết, ngày 5/10, cả nước phát hiện thêm 4.360 bệnh nhân Covid-19. Đây là số ca mắc thấp nhất trong 78 ngày qua (tính từ ngày 20/7 đến nay).

Từ 17h ngày 4/10 đến 17h ngày 5/10, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 có thêm 4.363 trường hợp tại 42 tỉnh, thành phố (giảm 1.022 ca so với hôm qua). Trong đó, 4.360 bệnh nhân do lây nhiễm trong nước (1.769 ca cộng đồng) và 3 ca nhập cảnh.

Đây là con số thấp kỷ lục sau thời gian dài Việt Nam luôn ghi nhận trung bình từ 8.000 - 10.000 ca mới/ngày, thậm chí có thời điểm lên tới 11.000 - 12.000 ca (ngày 28/9, Bộ Y tế cũng từng công bố số ca thấp “kỷ lục” với 4.589 bệnh nhân, tuy nhiên sau đó đã điều chỉnh lên 8.000 trường hợp do cộng thêm các ca test nhanh tại TP.HCM).

TP.HCM là địa phương ghi nhận số người mắc mới nhiều nhất cả nước ngày 5/10 với 1.491 trường hợp, giảm 999 ca so với ngày 4/10.

Bình Dương đứng thứ hai với 1.107 bệnh nhân, giảm 103 ca. Đồng Nai đứng thứ ba với 653 trường hợp, giảm 48 ca. Xếp thứ tư là An Giang với 172 bệnh nhân, giảm 50 ca.

Một số tỉnh thành khác có số ca dương tính cao trong ngày 5/10 gồm: Bình Thuận (149), Long An (84), Kiên Giang (77), Đồng Tháp (67), Tiền Giang (59), Hậu Giang (48), Cần Thơ (47), Bà Rịa - Vũng Tàu (47), Khánh Hòa (39), Bạc Liêu (39), Tây Ninh (35), Cà Mau (32), Hà Nam (28), Ninh Thuận (18), Bình Định (18), Bình Phước (17), Bến Tre (16), Nghệ An (16), Quảng Bình (15), Quảng Ngãi (15), Quảng Trị (13), Trà Vinh (10), Vĩnh Long (10), Đắk Lắk (8 ), Nam Định (4),…

Như vậy đến nay, nước ta đã phát hiện tổng số 818.324 bệnh nhân Covid-19, xếp thứ 43/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.313 ca nhiễm).

Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 813.735 ca do lây nhiễm trong nước. 7 ngày gần đây, cả nước ghi nhận trung bình 6.315 bệnh nhân Covid-19/ngày.

12/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không có trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Lào Cai.

6 tỉnh, thành phố không xuất hiện ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao nhất trong đợt dịch này: TP.HCM (401.494), Bình Dương (217.960), Đồng Nai (52.017), Long An (32.941), Tiền Giang (14.231).

Về tình hình điều trị, ngày 5/10 có 25.573 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số đã chữa khỏi lên 747.053 trường hợp, chiếm 91,8 % số ca nhiễm, chỉ còn 8,2% đang điều trị.

Cả nước hiện có 6.044 ca Covid-19 nặng, trong đó thở oxy qua mặt nạ: 3.968, thở oxy dòng cao HFNC: 975, thở máy không xâm lấn: 171, thở máy xâm lấn: 908, ECMO: 22.

Tổng hợp số liệu do các Sở Y tế công bố trong ngày, toàn quốc ghi nhận 134 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại 9 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP.HCM (104), Bình Dương (15), Đồng Nai (4), An Giang (3), Cần Thơ (3), Cà Mau (2), Kiên Giang (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Nghệ An (1).

Như vậy tới nay, Việt Nam đã có 19.979 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2,4% trên tổng ca nhiễm (cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trung bình trên thế giới). Tổng số ca tử vong ở nước ta xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; số tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về tình hình xét nghiệm, số xét nghiệm thực hiện từ 27/4 đến nay là 19.323.733 mẫu cho 54.618.740 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, trong hôm qua (4/10), thêm 1.432.631 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 46.969.510 liều vắc xin. Trong đó, có 35.355.593 mũi 1 và 11.613.917 mũi 2.

Bộ Y tế mới đây đã có văn bản gửi Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur các khu vực, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 sau khi tiêm vắc xin Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh.

Theo đó, trong thời gian qua đã ghi nhận một số người dân và đơn vị xét nghiệm triển khai xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh để định lượng kháng thể.

Tuy nhiên, hiện Tổ chức Y tế thế giới chưa đưa ra khuyến cáo về ngưỡng đáp ứng bảo vệ đối với virus SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, xét nghiệm huyết thanh học phát hiện kháng thể không sử dụng để xác định đang nhiễm virus và không giúp xác định hiệu quả bảo vệ đối với bệnh Covid-19, chủ yếu phục vụ trong nghiên cứu, đánh giá dịch tễ, điều trị.

Do đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan không sử dụng xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 sai mục đích, không cần thiết, gây tốn kém và có thể gây tâm lý chủ quan trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông cho người dân và đơn vị xét nghiệm về lợi ích và giá trị chẩn đoán của các phương pháp xét nghiệm.

Nguyễn Liên

