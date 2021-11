Ngày 5/11, Việt Nam ghi nhận 7.504 ca Covid-19, trong đó có 17 ca nhập cảnh và 7.487 ca trong nước, tăng 911 ca so với ngày trước đó.

Trong số 7.504 ca Covid-19 mắc mới tại 60 tỉnh, thành phố có 3.207 ca trong cộng đồng.

Các ca Covid-19 phân bố tại Đồng Nai (953), Bình Dương (917), TP.HCM (912), Kiên Giang (477), Bạc Liêu (468), An Giang (411), Tây Ninh (305), Bình Thuận (298), Cà Mau (241), Cần Thơ (199), Sóc Trăng (193), Đồng Tháp (166), Tiền Giang (163), Long An (140), Hà Giang (138), Đắk Lắk (135), Bình Phước (107), Gia Lai (94), Vĩnh Long (92), Hà Nội (91), Bến Tre (90), Trà Vinh (86), Đắk Nông (76), Bà Rịa - Vũng Tàu (74), Ninh Thuận (55), Nghệ An (51), Hậu Giang (49), Thanh Hóa (49), Bắc Ninh (46), Khánh Hòa (44), Bắc Giang (43), Phú Thọ (39), Nam Định (37), Lâm Đồng (30)…

Theo Bộ Y tế, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Tiền Giang (giảm 100), Đắk Lắk (giảm 75) và TP.HCM (giảm 69). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Cà Mau (tăng 190), Bình Thuận (tăng 104) và Đồng Tháp (tăng 69).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước 7 ngày qua là 6.027 ca/ngày. Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 953.547 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 948.646 ca, trong đó có 834.530 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 10 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Ninh Bình, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là TP.HCM (436.629), Bình Dương (237.158), Đồng Nai (70.091), Long An (35.500), Tiền Giang (17.642).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.941 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 837.347 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.093 ca.

Ngày 5/11, nước ta ghi nhận 70 ca tử vong, tại TP.HCM (33), An Giang (9), Bình Dương (6), Long An (5), Kiên Giang (3), Sóc Trăng (3), Hậu Giang (2), Bạc Liêu (2), Hưng Yên (1), Đắk Lắk (1), Tây Ninh (1), Đồng Nai (1), Tiền Giang (1), Ninh Thuận (1) và Bến Tre (1).

Trung bình số tử vong 7 ngày qua là 64 ca. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.412 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

Bộ Y tế đánh giá, so với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua, chúng ta đã thực hiện 113.940 xét nghiệm cho 347.309 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 22.737.098 mẫu cho 61.636.443 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 4/11, có 1.365.149 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 86.319.808 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 59.355.699 liều, tiêm mũi 2 là 26.964.109 liều.

Hôm nay, Bộ Y tế có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế Hà Nội khẩn trương xác định nguyên nhân việc tiêm nhầm vắc xin cho trẻ tại huyện Quốc Oai. Bộ cũng tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai phần mềm cập nhật, công bố cấp độ dịch, vùng dịch cho 63 Sở Y tế tỉnh, thành phố.

Tại Đắk Lắk, từ ngày 6-8/11, TP. Buôn Ma Thuột tiến hành phong tỏa tạm thời các xã, phường trên địa bàn thành phố để triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ở 16/21 xã, phường có ổ dịch phức tạp cho khoảng 83.951 hộ với 294.959 khẩu, nhằm chủ động phát hiện sớm F0 trong cộng đồng để khoanh vùng, xử lý sớm ổ dịch.

Tại Quảng Ninh, UBND tỉnh này ban hành quyết định nâng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn xã Hồng Thái Tây (thị xã Đông Triều) lên cấp độ 4, tương ứng với "vùng đỏ”, từ 9h ngày 5/11.

Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, hàng loạt các tỉnh miền Nam như Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh lập kế hoạch và triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Ngọc Trang

Hà Nội thêm 133 ca Covid-19, có 61 ca cộng đồng Sở Y tế Hà Nội ngày 5/11 công bố 133 trường hợp Covid-19 mới gồm 61 ca cộng đồng, 33 người ở khu cách ly tập trung và 39 người ở khu vực phong tỏa.