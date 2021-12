Ngày 5/12, Việt Nam thêm 14.314 ca Covid-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh và 14.312 ca ghi nhận trong nước, tăng 319 ca so với ngày trước đó.

Trong số 14.314 ca Covid-19 tại 61 tỉnh, thành phố có 8.142 ca ghi nhận tại cộng đồng.

Theo Bộ Y tế, các ca mắc mới phân bố như sau: TP.HCM (1.491), Cần Thơ (1.132), Tây Ninh (792), Sóc Trăng (775), Bà Rịa - Vũng Tàu (710), Đồng Tháp (690), Bình Thuận (648), Bến Tre (630), Bình Phước (547), Vĩnh Long (544), Khánh Hòa (465), Cà Mau (444), Bình Định (428), Hà Nội (400).

Bạc Liêu (398), Kiên Giang (394), Đồng Nai (355), Bình Dương (355), An Giang (350), Thừa Thiên Huế (305), Hậu Giang (295), Tiền Giang (257), Trà Vinh (212), Hà Giang (160), Bắc Ninh (113), Đắk Nông (102), Thanh Hóa (94), Hải Phòng (91), Long An (90), Hải Dương (88), Lâm Đồng (84), Quảng Ngãi (81), Đà Nẵng (78), Ninh Thuận (75), Quảng Nam (63), Quảng Ninh (62), Gia Lai (61), Hưng Yên (60), Nam Định (47), Phú Thọ (45)…

Bộ Y tế cũng thông tin, các tỉnh, thành có ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bạc Liêu (giảm 167), TP.HCM (giảm 145) và Bến Tre (giảm 132). Tỉnh có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bình Định (tăng 225), Cần Thơ (tăng 134) và Bà Rịa - Vũng Tàu (tăng 90).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước 7 ngày qua là 13.982 ca/ngày. Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.309.092 ca nhiễm, đứng thứ 35/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.303.823 ca, trong đó có 1.006.460 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bắc Kạn, Lai Châu là 2 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trong 2 tuần qua. Các địa phương có số ca mắc cao trong đợt dịch này là TP.HCM (478.309), Bình Dương (284.263), Đồng Nai (89.514), Long An (38.697) và Tây Ninh (32.483).

Về tình hình điều trị, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.711 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 1.009.277 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.854 trường hợp.

Ngày 5/12, Việt Nam ghi nhận 199 ca tử vong. Trong 69 ca tại TP.HCM, có 4 ca từ các tỉnh chuyển đến là Bến Tre (2), Đồng Tháp (1) và Quãng Ngãi (1).

Các ca còn lại ghi nhận tại Tây Ninh (20), An Giang (19), Kiên Giang (17), Đồng Nai (12), Tiền Giang (10), Bình Dương (9), Cần Thơ (7), Sóc Trăng (6), Vĩnh Long (6), Đồng Tháp (5), Bình Thuận (4), Cà Mau (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Cao Bằng (1), Trà Vinh (1), Phú Thọ (1), Thừa Thiên Huế (1), Bình Định (1), Khánh Hoà (1), Bình Phước (1), Bạc Liêu (1).

Theo Bộ Y tế, trung bình số tử vong 7 ngày qua là 197 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 26.260 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong nước ta xếp thứ 33/234 vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 09/49 (xếp thứ 5 ASEAN).

Về mặt xét nghiệm, trong 24 giờ qua, chúng ta đã thực hiện 24.759 xét nghiệm cho 38.829 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 26.887.231 mẫu cho 69.737.261 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 4/12, có 502.169 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 127.353.020 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 73.251.913 liều, tiêm mũi 2 là 54.101.107 liều.

Bộ Y tế cũng đã có văn bản hỏa tốc gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Nước ta tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do biến chủng Omicron gây ra; trên cơ sở khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, chuẩn bị các phương án về vắc xin, thuốc điều trị và các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với biến chủng mới của virus SARS-CoV-2.

Tại TP.HCM, Sở Y tế TP có văn bản gửi Sở Giáo dục - Đào tạo, UBND TP. Thủ Đức và 21 quận, huyện về hướng dẫn tạm thời phương án kiểm soát dịch Covid-19 trong trường học.

Tại Hà Nội, để phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, tối 4/12, Sở GD&ĐT và Sở Y tế TP đã ban hành văn bản hướng dẫn liên ngành về phương án phòng, chống dịch Covid-19 khi có trường hợp F0, nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2).

Ngọc Trang

