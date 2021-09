Hôm nay, Việt Nam ghi nhận 12.680 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 12.663 ca lây nhiễm trong nước.

Trong số 12.680 ca Covid-19 mới hôm nay có 7.851 ca trong cộng đồng.

Các ca phân bố tại TP.HCM (7.308), Bình Dương (3.172), Đồng Nai (814), Long An (372), Tiền Giang (171), Cần Thơ (83), Đồng Tháp (62), Bình Phước (61), Quảng Bình (53), Tây Ninh (52), Khánh Hòa (48), An Giang (46), Kiên Giang (43), Nghệ An (42), Bà Rịa - Vũng Tàu (42), Hà Nội (40), Đà Nẵng (30), Đắk Nông (28), Bình Định (27), Bình Thuận (26), Đắk Lắk (24)…

Như vậy trong 24h giờ qua, số ca Covid-19 ghi nhận trong nước giảm 1.530 ca. Tại TP.HCM giảm 2 ca, Bình Dương giảm 794 ca, Đồng Nai giảm 131 ca, Long An giảm 118 ca và Tiền Giang giảm 12 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.862 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 563.676 ca nhiễm, đứng thứ 50/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 559.346 ca, trong đó có 322.873 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (273.154), Bình Dương (141.765), Đồng Nai (31.179), Long An (26.804), Tiền Giang (11.159).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 13.937, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 325.647. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.479 ca.

Theo Bộ Y tế, hôm nay, Việt Nam ghi nhận 335 ca tử vong tại các tỉnh: TP.HCM 268 ca, Bình Dương 34 ca, Long An 8 ca, Tiền Giang 7 ca, Đồng Nai (2 ngày) 11 ca… Tỉnh Tây Ninh cũng bổ sung số liệu ca tử vong của tháng 8/2021 là 99 ca.

Trung bình số ca Covid-19 tử vong trong 7 ngày qua tại nước ta là 310 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.135 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Về tình hình xét nghiệm, số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 13.855.509 mẫu cho 40.898.357 lượt người.

Trong ngày 7/9, có 771.937 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 23.577.917 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 19.809.234 liều, tiêm mũi 2 là 3.768.683 liều.

Việt Nam tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc, trong đó xác định thần tốc xét nghiệm trên diện rộng là then chốt, các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường thần tốc xét nghiệm để phát hiện sớm nguồn lây nhằm cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, hạn chế phong tỏa trên phạm vi rộng.

Bộ Y tế phê duyệt Đề án Tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 nhằm chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kết nối chặt chẽ cung-cầu để khai thác và sử dụng có hiệu quả tối đa các nguồn lực sản xuất oxy y tế trong nước. Chuẩn bị cơ sở hạ tầng oxy y tế điều trị bệnh nhân Covid-19 theo các kịch bản, diễn biến dịch bệnh với phương châm “4 tại chỗ”.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo ngành y tế địa phương chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung bệnh nhân Covid-19 trong tình huống xảy ra thiên tai. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung lượng dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư dự trữ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, không để bị động, bất ngờ.

TP.HCM hôm nay tiếp tục xét nghiệm nhanh, miễn phí cho đội ngũ shipper tại hơn 400 trạm y tế lưu động đến ngày 15/9 nhằm tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong thời gian thành phố thực hiện "ai ở đâu yên đó".

Ngày 7/8, Hà Nội cũng đã thực hiện xét nghiệm 817.765 mẫu, đạt 81,78% kế hoạch (từ 1-7/9) lấy mẫu diện rộng đợt 3, trong đó 685.519 mẫu đã có kết quả (11 mẫu dương tính và 685.508 mẫu âm tính), còn lại 132.246 mẫu chưa có kết quả.

Ngọc Trang

