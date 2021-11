Bộ Y tế ngày 9/11 công bố 8.133 ca Covid-19, tăng 175 bệnh nhân so với ngày 8/11. Trong đó, TP Hà Nội là địa phương có số mắc tăng mạnh nhất cả nước.

Từ 16h ngày 8/11 đến 16h ngày 9/11, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 có thêm 8.133 trường hợp tại 55 tỉnh, thành phố, gồm 4 ca nhập cảnh và 8.129 bệnh nhân lây nhiễm trong nước (3.952 ca trong cộng đồng). So với hôm qua, tổng số mắc tăng 175 ca.

TP.HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca bệnh trong ngày với 1.276 trường hợp, giảm 40 ca so với ngày 8/11. Đồng Nai đứng thứ hai với 923 bệnh nhân, giảm 46 ca. Bình Dương đứng thứ ba với 619 trường hợp, giảm 209 ca. Xếp thứ tư là tỉnh Sóc Trăng với 572 bệnh nhân. Tỉnh An Giang ghi nhận 557 bệnh nhân, xếp thứ 5 toàn quốc.

Một số tỉnh thành khác có số ca dương tính cao trong ngày gồm: Đồng Tháp (379), Kiên Giang (291), Cà Mau (285), Bình Thuận (279), Hà Nội (268), Tây Ninh (241), Bạc Liêu (232), Tiền Giang (207), Đắk Lắk (197), Trà Vinh (180), Cần Thơ (163), Vĩnh Long (154), Bà Rịa - Vũng Tàu (154), Hà Giang (127), Bình Phước (108), Khánh Hòa (99), Long An (93), Bình Định (65), Hậu Giang (58), Bến Tre (50), Nghệ An (50), Ninh Thuận (49), Bắc Ninh (46),....

Như vậy đến nay, tổng số bệnh nhân Covid-19 của cả nước là 984.805 trường hợp, xếp thứ 38/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 979.840 ca do lây nhiễm trong nước. 7 ngày gần đây, cả nước ghi nhận trung bình 7.347 bệnh nhân/ngày.

Có 4 tỉnh, thành phố không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao nhất đợt dịch này gồm TP.HCM (441.216), Bình Dương (240.347), Đồng Nai (74.065), Long An (35.990), Tiền Giang (18.703).

Về tình hình điều trị, ngày 9/11 có 1.325 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số đã chữa khỏi lên 842.800 trường hợp, còn 142.805 ca đang điều trị (chiếm 14,5%). Trong số này, có 3.350 bệnh nhân nặng.

Tổng hợp số liệu do các Sở Y tế công bố trong ngày, toàn quốc ghi nhận 88 bệnh nhân tử vong tại 18 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP.HCM (38), Bình Dương (11), An Giang (7), Kiên Giang (5), Tây Ninh (4), Bạc Liêu (4), Đồng Nai (3), Long An (3), Cần Thơ (3), Tiền Giang (2), Lâm Đồng (1), Bình Thuận (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Đồng Tháp (1), Vĩnh Long (1), Hậu Giang (1), Hà Nội (1), Sóc Trăng (1).

Số ca tử vong trong ngày tăng nhẹ so với ngày hôm qua (tăng 21 bệnh nhân). Tới nay, Việt Nam đã có 22.686 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2,4% trên tổng ca nhiễm.

Về tình hình xét nghiệm, số xét nghiệm thực hiện từ 27/4 đến nay là 23.237.873 mẫu cho 62.739.785 lượt người.

Về công tác tiêm chủng, hôm qua (8/11), thêm 1.536.448 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 92.211.330 liều vắc xin. Trong đó, có 61.907.563 mũi 1 và 30.303.767 mũi 2.

Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ (Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19").

Trong công văn, Bộ Y tế đề nghị các Bộ/ngành và địa phương tiếp tục tăng cường chủ động rà soát, giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao đến từ địa bàn có dịch theo hướng dẫn.

Với công tác tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2, Bộ Y tế nhấn mạnh, các địa phương, đơn vị chủ động xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh; không đưa ra yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm khi vào địa bàn tỉnh, thành phố.

Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, Sở Y tế chỉ đạo việc quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế hoặc tại nhà theo hướng dẫn và thiết lập các trạm y tế lưu động để đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ, phòng, chống dịch cho người dân.

Nguyễn Liên

