Sáng 4/5, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca Covid-19, trong đó có 2 ca lây trong nước tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Bệnh nhân 2982 là nam, 28 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, làm việc tại quận Hải Châu, Đà Nẵng từ ngày 29/4. Ngày 2/5, bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 3/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân 2985 là nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân có liên quan dịch tễ ngồi gần 2 chuyên gia Trung Quốc (nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 9-23/4 tại tỉnh Yên Bái) trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 29/4.

Kết quả xét nghiệm ngày 3/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

2 ca nhập cảnh là bệnh nhân 2983 và 2984 được cách ly tại An Giang. 2 bệnh nhân này từ nước ngoài, nhập khẩu qua đường bộ tại cửa khẩu Long Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 3/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Như vậy đến sáng 4/5, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 2.985 ca Covid-19, trong đó có 1.607 ca lây nhiễm trong nước.

Riêng từ ngày 29/4 đến nay, nước ta bước vào làn sóng dịch mới với 36 ca lây nhiễm trong nước, trong đó Hà Nam (14), Vĩnh Phúc (14), Hà Nội (4), Hưng Yên (2), TP.HCM (1), Đà Nẵng (1).

Các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ hơn 40.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 561 trường hợp, cách ly tập trung hơn 22.000 người, hơn 17.000 người đang cách ly tại nhà.

Đến nay, Việt Nam đã chữa khỏi 2.560 bệnh nhân Covid-19. Số tử vong vẫn là 35 trường hợp.

Về tình hình tiêm chủng vắc xin Covid-19, đến nay Việt Nam được hơn 539.000 người, trong đó riêng ngày hôm qua tiêm thêm hơn 6.500 người.

Thúy Hạnh