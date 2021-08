Sáng 12/8, Việt Nam ghi nhận thêm 4.642 ca Covid-12 mới, nâng tổng mắc cả nước lên 241.543 ca. Tốc độ tiêm chủng vượt 12 triệu liều.

Bộ Y tế cho biết, trong số 4.642 ca Covid-19 mới có 3 ca nhập cảnh và 4.639 ca lây nhiễm trong nước.

Các tỉnh, TP ghi nhận ca mắc Covid-19 mới gồm: TP.HCM (2.318), Bình Dương (911), Đồng Nai (425), Long An (354), Tiền Giang (212), Khánh Hòa (130), Tây Ninh (79), Trà Vinh (25), Cần Thơ (24), Kiên Giang (23), Thừa Thiên Huế (20), Bình Định (20), An Giang (16), Đắk Lắk (15), Phú Yên (15), Bến Tre (15), Nghệ An (14), Đồng Tháp (9), Hậu Giang (6), Bạc Liêu (3), Hà Nội (2), Hưng Yên (1), Hà Tĩnh (1), Cà Mau (1), có 1.256 ca trong cộng đồng.

Với số mắc hiện tại, tổng ca mắc tại TP.HCM đã vượt 135.000 ca; Bình Dương chạm mốc 34.659 bệnh nhân; Long An 12.609; Đồng Nai 10.593; Đồng Tháp 4.343; Khánh Hoà 3.681; Tiền Giang 3.656…

Tính cả nước, từ đầu năm 2020 đến nay đã ghi nhận 241.543 ca Covid-19, trong đó có 2.384 ca nhập cảnh và 239.159 ca nhiễm trong nước.

Số ca Covid-19 mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 237.589 ca, trong đó có 82.380 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Về tình hình điều trị, đến nay các cơ sở y tế chữa khỏi 85.154 ca, hiện vẫn còn hơn 151 F0 đang được điều trị, theo dõi sức khoẻ. Số ca tử vong là 4.487 trường hợp, tương tương tỉ lệ 1,86%.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 7.525.492 mẫu cho 20.877.304 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, trong 24 giờ qua, cả nước tiêm thêm 762.396 liều vắc xin phòng Covid-19. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 12.098.821 liều (chiếm 12,5% dân số), trong đó số người tiêm đủ 2 mũi là 1.092.700 liều.

Trong ngày hôm qua, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với 6 tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và Bà Rịa-Vũng Tàu về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời có quyết định xuất cấp cho Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu 5.000 khẩu trang N95 để phục vụ công tác phòng, chống dịch tại kho Dã chiến - Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo Bộ Y tế, từ ngày 27/4 đến 10/8, TP.HCM đã lấy 1.168.673 mẫu xét nghiệm, trong đó có 678.096 mẫu đơn, 490.577 mẫu gộp, với 4.436.600 lượt người được lấy mẫu (tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất...).

Tại Hà Nội, theo kế hoạch từ 9-17/8 sẽ thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm tối đa 1,3 triệu mẫu bằng RT-PCR cho toàn bộ người dân trong "vùng đỏ", khu vực trong các xã, phường nguy cơ rất cao. Đồng thời, thành phố sẽ triển khai xét nghiệm test nhanh khoảng 2 triệu mẫu tại các khu vực, đối tượng có nguy cơ cao.

Thúy Hạnh

