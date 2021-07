Sáng 2/7, Việt Nam có thêm 151 bệnh nhân Covid-19 với 147 ca lây nhiễm trong nước và 4 trường hợp nhập cảnh. Hiện cả nước có tổng số 17.727 ca dương tính.

147 trường hợp mắc Covid-19 mới trong nước được phát hiện tại TP.HCM (118), Phú Yên (10), Đồng Nai (5), An Giang (4), Long An (3), Nghệ An (2), Đồng Tháp (2), Hà Tĩnh (1), Khánh Hòa (1), Bình Phước (1):

TP.HCM ghi nhận 118 ca Covid-19 mới, mã số từ 17606-17723. Trong đó, có 94 trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 24 ca đang được điều tra dịch tễ.

Phú Yên thêm 10 bệnh nhân, đều là F1, ở trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Ngày 30/6, nhóm này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, được Bộ Y tế công bố mã số 17587-17591, 17593-17594, 17725-17727.

Đồng Nai có 5 bệnh mới là các F1 liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn, TP.HCM, đã được cách ly từ trước. Những người này có mã số từ 17582-17586, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 30/6. Hiện họ điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

An Giang phát hiện 4 ca Covid-19, gồm các bệnh nhân từ 17600-17603. Nhóm này đều là F1, đã được cách ly. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-vào ngày 1/7, họ chuyển cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, An Giang.

Long An ghi nhận 3 trường hợp mắc mới, mã số từ 17579-17581, đều là F1, đã được cách ly. Những người này xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/6, hiện điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2, Trung tâm Y tế Tân Trụ, Long An.

Nghệ An thêm 2 bệnh nhân Covid-19, mã số 17577 và 17578. Họ đều là F1 của ca 14118, đã được cách ly từ trước, xét nghiệm dương tính vào ngày 1/7.

Đồng Tháp có 2 ca mới đều là F1, đã được cách ly từ trước. Nhóm này được công bố mã số 17604 và 17605. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 29/6, họ chuyển tới Bệnh viện Sa Đéc và Bệnh viện Phổi Đồng Tháp điều trị.

Hà Tĩnh phát hiện thêm 1 ca là bệnh nhân 17592, nam, 7 tuổi, ở huyện Thạch Hà. Cháu bé là F1 của bệnh nhân 17085, đã được cách ly từ trước. Bệnh nhi xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào lần 2 (ngày 1/7), hiện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Khánh Hòa có 1 trường hợp mới, mã số 17599, nam, 6 tuổi, ở TP. Nha Trang. Bệnh nhi là F1 của ca 13960, đã được cách ly. Sau khi có kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 1/7 dương tính với SARS-CoV-2, cháu bé chuyển điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Bình Phước ghi nhận 1 bệnh nhân mới, mã số 17724. Người này là nam, 31 tuổi, người huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; F1 của ca 17087. Bệnh nhân xét nghiệm dương tính ngày 1/7, chuyển cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành, Bình Phước.

4 trường hợp Covid-19về từ nước ngoài có mã số 17595-17598. Nhóm này từ Nga nhập cảnh Việt Nam ngày 21/6 tại sân bay Cam Ranh, trên chuyến bay VN62. Ngay sau đó, họ cách ly tập trung tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 1/7 phát hiện các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện họ điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Đến sáng ngày 2/7, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 17.727 ca Covid-19 với 15.905 ca do lây nhiễm trong nước, 1.822 trường hợp nhập cảnh. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 14.335 ca bệnh.

14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng, gồm Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam.

8 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Nam Định, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk.

Các cơ sở y tế đến nay chữa khỏi cho 7.247 bệnh nhân Covid-19. 81 bệnh nhân Covid-19 đã tử vong, chiếm 0,46% tổng số người mắc.

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, ngày 1/7, thêm 39.537 người được tiêm vắc xin Covid-19 tại 20 tỉnh/TP và các cơ sở y tế của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm 3.813.767 liều vắc xin, trong đó, nhóm được tiêm đủ 2 mũi là 204.006 trường hợp.

Nguyễn Liên

Chủ nha khoa ở Đà Nẵng phát hiện dương tính nCoV khi đi khám bệnh Đến trung tâm y tế khám vì có triệu chứng mệt mỏi và sốt, chủ nha khoa ở Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính nCoV.