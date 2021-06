Sáng 20/6, Bộ Y tế công bố 78 bệnh nhân Covid-19 với 76 người do lây nhiễm trong nước và 2 trường hợp nhập cảnh.

76 ca Covid-19 trong nước ghi nhận tại TP.HCM (46), Bắc Giang (20), Bắc Ninh (7), Nghệ An (3). Cụ thể:

TP.HCM phát hiện 46 bệnh nhân Covid-19 mới, mã số từ 12933-12978. Trong nhóm này, có 41 trường hợp F1 và 5 ca đang được điều tra dịch tễ.

Bắc Giang thêm 20 ca bệnh trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Những người này có mã số 12911-12914, 12917-12932.

Bắc Ninh ghi nhận 7 trường hợp mắc mới, mã số từ 12904-12910. 5 người trong số này là các trường hợp F1; 1 ca liên quan đến ổ dịch Vân Dương, trường hợp còn lại liên quan đến ổ dịch Đại Phúc.

Nghệ An có 3 ca Covid-19, gồm bệnh nhân 12901, 12902 và 12903, đều ở trong khu phong tỏa.

2 ca Covid-19 nhập cảnh gồm bệnh nhân 12915 và 12916. Ngày 19/6, những người này từ nước ngoài về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình và được cách ly ngay tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 19/6 phát hiện họ dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, An Giang.

Đến sáng ngày 20/6, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 12.978 ca Covid-19 với 11.289 ca do lây nhiễm trong nước, 1.689 trường hợp nhập cảnh. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 9.719 ca bệnh.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 5.054 bệnh nhân Covid-19. Nước ta tới nay có 64 bệnh nhân tử vong.

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, ngày 19/6, có thêm 122.056 người được tiêm vắc xin Covid-19 tại 51 tỉnh/TP và các cơ sở y tế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Như vậy, ngành y tế đã thực hiện tiêm 2.359.376 liều vắc xin, trong đó, nhóm được tiêm đủ 2 mũi là 115.315 trường hợp.

Nguyễn Liên

