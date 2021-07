Sáng 15/7, Việt Nam ghi nhận 805 ca Covid-19 mới, trong đó TP.HCM có 603 bệnh nhân, nâng tổng số mắc cả nước lên 38.239 trường hợp.

Trong 805 ca mắc Covid-19 mới có 801 ca trong nước, ghi nhận tại TP.HCM (603), Đồng Nai (72), Đồng Tháp (36), Phú Yên (18), Khánh Hòa (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (17), Hà Nội (11), Hưng Yên (10), An Giang (8), Ninh Thuận (7), Đắk Nông (1); trong đó 725 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

TP.HCM thêm 603 ca 37637-38239, trong đó 547 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 56 ca đang điều tra dịch tễ.

Đồng Nai ghi nhận 72 trường hợp mắc Covid-19, gồm các bệnh nhân 37565-37636, trong đó16 ca là các trường hợp F1; 47 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 9 ca đang điều tra dịch tễ.

Đồng Tháp thêm 36 ca 37457-37492, là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 12-14/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Khu điều trị F0 Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp.

Phú Yên phát hiện 18 người nhiễm Covid-19 mới, gồm các bệnh nhân 37493-37503, 37538-37544, là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Khánh Hoà thêm 18 ca, gồm các bệnh nhân 37547-37564, liên quan đến bệnh nhân 17725, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bà Rịa - Vũng Tàu có 17 trường hợp, gồm các bệnh nhân 37505-37521, trong đó 9 ca là các trường hợp F1; 2 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM; 6 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội ghi nhận 11 ca Covid-19, gồm các bệnh nhân 37522-37530, 37545-37546, là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 13-14/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Hưng Yên thêm 10 ca 37445-37454, là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

An Giang thêm 8 ca bệnh 37437-37444, trong đó 4 ca là các trường hợp F1; 4 có tiền sử đi về từ TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 13-14/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Ninh Thuận ghi nhận 7 trường hợp, có mã số 37531-37537, trong đó 1 ca là F1 của 26635; 6 ca đang điều tra dịch tễ. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Đắk Nông ghi nhận 1 ca 37455 là nữ, 49 tuổi, địa chỉ tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; là F1 của bệnh nhân 28474, đã được cách ly từ trước. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

4 ca Covid-19 nhập cảnh được cách ly tại An Giang, Ninh Bình và Bà Rịa Vũng Tàu:

An Giang cách ly tại 2 bệnh nhân 37435 và 37436, là các trường hợp nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang. Trong đó bệnh nhân 37436 là nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang nhập cảnh từ ngày 30/5.

Ninh Bình cách ly bệnh nhân 37456 là nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, từ Nhật Bản về nước ngày 10/6 nhập cảnh Việt Nam tại Sân bay Cam Ranh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hoà.

Sau khi hoàn thành cách ly 21 ngày chuyển cách ly tại nhà ở tỉnh Ninh Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Bà Rịa - Vũng Tàu cách ly bệnh nhân 37504, nam, 50 tuổi, địa chỉ tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 29/6 nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 13/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến sáng 15/7, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 38.239 ca Covid-19, trong đó có 36.280 ca ghi nhận trong nước.

Từ ngày 27/4 đến nay, cả nước có thêm 34.710 ca, trong đó có 6.850 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

Cả nước hiện đã chữa khỏi 9.624 bệnh nhân Covid-19, hiện còn hơn 28.400 bệnh nhân đang điều trị. Số ca tử vong là 138 trường hợp.

Trong ngày hôm qua có thêm 25.377 người được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, nâng tổng số mũi tiêm tại Việt Nam lên 4.146.767 liều trong đó có hơn 286.000 người được tiêm đủ 2 mũi.

Thúy Hạnh

