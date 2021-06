Trưa 12/6, Bộ Y tế công bố 88 bệnh nhân Covid-19 do lây nhiễm trong nước và 1 trường hợp nhập cảnh. Bắc Giang, TP.HCM vẫn là các địa phương có số ca mắc nhiều nhất.

88 ca Covid-19 trong nước ghi nhận tại 4 tỉnh thành: Bắc Giang (55), TP. HCM (20), Bắc Ninh (10), Hà Tĩnh (3). Cụ thể:

Bắc Giang thêm 55 trường hợp, mã số 10052-10066, 10068-10070, 10072, 10074, 10078, 10080 - 10084, 10088 - 10107, 10109 - 10117. Những người này đều ở trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

TP.HCM phát hiện 20 ca Covid-19, gồm các bệnh nhân từ 10118 - 10137. Trong đó, có 5 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 12 trường hợp F1, còn lại 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 10-11/6 của những người này dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh có 10 bệnh nhân mới, mã số 10049 - 10051, 10067, 10071, 10073, 10075 - 10077, 10079. Trong nhóm này, có 7 người liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan ổ dịch Đại Phúc, người còn lại liên quan ổ dịch Thuận Thành. Kết quả xét nghiệm ngày 10-11/6 của các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh thêm 3 ca Covid-19, mã số từ 10085 - 10087, đang điều tra dịch tễ. Trong ngày 11/6, các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện họ điều trị tại Bệnh viện Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh.

Ca Covid-19 nhập cảnh là bệnh nhân 10108, nam, 3 tuổi, ở An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 11/6, cháu bé nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Long Bình, An Giang và được cách ly ngay tại tỉnh này. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 11/6 của bệnh nhi dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cháu bé điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú.

Đến trưa 12/6, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 10.137 người mắc Covid-19 với 8.506 ca lây nhiễm trong nước, 1.631 trường hợp nhập cảnh. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 6.936 ca bệnh.

21 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 3.804 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 61 ca âm tính ba lần liên tiếp, 105 ca đã âm tính lần hai, 368 trường hợp âm tính lần đầu.

Trưa nay, Bộ Y tế công bố bệnh nhân Covid-19 tử vong thứ 58 tại nước ta. Người này là bệnh nhân 4118, nữ, 64 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội; tiền sử ung thư phổi (phát hiện tháng 10/2020), đã phẫu thuật cắt phổi trái.

Người bệnh đang điều trị hóa chất đợt thứ 5 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, đến ngày 14/5 được xét nghiệm SARS-CoV-2, cho kết quả dương tính. Ngày 11/6, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2 trên nền bệnh ung thư phổi, đang điều trị hoá chất.

