12h trưa 2/6, Bộ Y tế công bố 50 bệnh nhân Covid-19 mới, gồm 48 ca do lây nhiễm trong nước và 2 trường hợp về từ nước ngoài.

48 ca bệnh trong nước ghi nhận tại Bắc Giang (35), Bắc Ninh (12), Đà Nẵng (1). Cụ thể:

Bắc Giang phát hiện thêm 35 trường hợp, mã số 7626-7635, 7637-7642, 7649, 7651, 7655, 7658-7672, 7675. Nhóm này đều ở trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân các Khu công nghiệp.

Bắc Ninh có 12 ca mới, gồm các bệnh nhân 7643-7648, 7650, 7652-7654, 7656-7657. Trong số này, có 6 trường hợp liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 6 người còn lại liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ.

Đà Nẵng có 1 ca, mã số 7636. Người này là nữ, 72 tuổi, F1 của ca 3880 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 1/6 phát hiện bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

2 ca nhập cảnh gồm bệnh nhân 7673 và 7674. Ngày 31/5, hai người này từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 1/6 của các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện họ điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, An Giang.

Như vậy, đến trưa ngày 2/6, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 7.675 ca mắc Covid-19 với 6.166 ca lây nhiễm trong nước. Tính riêng đợt dịch mới (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 4.596 ca bệnh.

Các cơ sở y tế hiện đã chữa khỏi cho 3.043 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 79 ca ba lần âm tính SARS-CoV-2 liên tiếp, 91 ca đã âm tính lần hai và 161 ca âm tính lần đầu. Số ca Covid-19 tử vong là 47 bệnh nhân.

Sáng 2/6, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM thông tin, địa phương đã ghi nhận bệnh nhân Covid-19 tử vong đầu tiên. Người này là ca 5463 (37 tuổi), tiền sử tăng huyết áp, suy tim, suy thận giai đoạn cuối và phải lọc màng bụng 6 năm nay.

“Sáng nay, bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng, kém đáp ứng vận mạch liều cao, tiên lượng tử vong. Bệnh viện đã tìm mọi phương pháp điều trị nhưng không thành công. Bệnh nhân sau đó diễn tiến hô hấp xấu, sốc nhiễm trùng, kém đáp ứng vận mạch liều cao và tử vong”, bác sĩ Châu nói.

Nguyên nhân tử vong được kết luận là: mắc Covid-19, sốc nhiễm trùng, suy tim trên cơ địa tăng huyết áp và bệnh thận mạn giai đoạn cuối.

Nguyễn Liên

Lý do đội lấy mẫu tâm dịch Bắc Giang đeo túi đá trên người suốt ngày đêm Dưới nhiệt độ khắc nghiệt, để giảm bớt cảm giác nóng bức khi mặc đồ bảo hộ nhiều tiếng đồng hồ, các thành viên đội lấy mẫu phải dùng đá lạnh chườm lên người.

Không hỗ trợ iframe