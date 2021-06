Trưa 26/6, Bộ Y tế công bố 37 ca Covid-19, gồm 36 bệnh nhân do lây nhiễm trong nước và 1 trường hợp nhập cảnh.

36 ca Covid-19 trong nước ghi nhận tại 7 tỉnh, thành: Hưng Yên (11), Hà Tĩnh (7), Bắc Giang (6), Long An (5), Bắc Ninh (4), Hải Phòng (2), Cần Thơ (1). Cụ thể:

Hưng Yên phát hiện 11 bệnh nhân, mã số 15135-15139, 15141-15146, đều F1, đã được cách ly. Sau khi xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 25-26/6, những người này chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Hà Tĩnh thêm 7 trường hợp F1 của bệnh nhân 11213, đã được cách ly từ trước. Nhóm này có mã số từ 15128-15134, xét nghiệm dương tính vào ngày 25/6. Hiện họ cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Bắc Giang ghi nhận 6 ca mới trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả, liên quan đến ổ dich huyện Lục Ngạn. Trong đó, có 2 ca tại xã Thanh Hải, 2 người ở thị trấn Chũ, 1 ca tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn; người còn lại ở thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. Những người này có mã số 15123-15127, 15140, xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính vào các ngày 25-26/6.

Long An có 5 bệnh nhân mới, mã số từ 15116-15120, đều là F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6 phát hiện nhóm này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện họ cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Bắc Ninh thêm 4 ca, gồm các bệnh nhân từ 15147-15150. 1 người trong số này liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 người còn lại là F1 của bệnh nhân 14461, đã được cách ly từ trước. Ngày 25/6, họ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hải Phòng phát hiện 2 ca bệnh đều là F1, đã được cách ly. Những người này được công bố mã số 15122 và 15151, xét nghiệm dương tính ngày 25/6. Hiện họ điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, Hải Phòng.

Cần Thơ có 1 ca mắc là bệnh nhân 15121, nam, 64 tuổi, ở quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; có tiền sử đi về từ Bắc Giang, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 24/6 của người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện ông điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ.

Trường hợp về từ nước ngoài là bệnh nhân 15152. Ngày 25/6, người này nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay tại tỉnh An Giang. Đến ngày 26/6, bệnh nhân xét nghiệm lần 1, kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú, An Giang.

Đến trưa 26/6, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 15.152 người mắc Covid-19 với 13.400 ca lây nhiễm trong nước, 1.752 trường hợp nhập cảnh. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 11.830 ca bệnh.

14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng, gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Vĩnh Phúc, Hải Dương.

10 tỉnh không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Hòa Bình, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 5.949 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 137 ca âm tính ba lần liên tiếp, 126 ca đã âm tính lần hai, 388 trường hợp âm tính lần đầu. Nước ta hiện có 74 người mắc Covid-19 tử vong.

Nguyễn Liên

