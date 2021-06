Qua xét nghiệm, ngành y tế Bình Dương ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại các thành phố và thị xã của tỉnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương tối nay (17/6) vừa ghi nhận kết quả 12 ca dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này hiện vẫn chưa được Bộ Y tế công bố ca bệnh.

Khu vực phong tỏa trong ngày 17/6 tại Bình Dương

12 trường hợp dương tính được ghi nhận tại tại phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên, làm công nhân tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An), Công ty TNHH Puku Việt Nam (KCN Đồng An, phường Bình Hòa, TP Thuận An) và tại Bình Thắng (TP Dĩ An).

Các trường hợp dương tính mới liên quan đến chùm ca bệnh tại quán trà sữa Cô Chủ Nhỏ, KCN Đồng An và tòa nhà Sowling Tower (TP.HCM).

Hiện 12 trường hợp trên đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Các trường hợp là F1 và F2 của ca dương tính cũng đang được ngành chức năng truy vết, thực hiện cách ly tại các cơ sở y tế hoặc tự cách ly tại nhà.

Như vậy, trong đợt bùng phát dịch bệnh lần này, Bình Dương đã ghi nhận 44 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Thêm 6 người dương tính nCoV liên quan đến chùm ca bệnh quán trà sữa Ngành y tế Bình Dương ghi nhận thêm 6 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, liên quan đến chùm ca bệnh tại quán trà sữa ở TP Thủ Dầu Một và 1 trường hợp dương tính ở TP Dĩ An.

Xuân An

Không hỗ trợ iframe