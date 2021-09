Ngày 26/9, số ca F0 xuất viện đã vượt qua số bệnh nhân nhập viện; số ca tử vong cũng giảm so với trước khi áp dụng giãn cách tăng cường.

Chiều 27/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã họp báo công bố tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.

Ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo cho biết, ngày 26/9, số ca tử vong tiếp tục giảm còn 122 ca (ngày 25/9 là 131 ca), giảm 218 ca so với ngày 22/9 là mốc thời gian trước khi TP bước vào hai tuần giãn cách tăng cường theo Nghị quyết 86 của Chính phủ.

Số bệnh nhân nặng thở máy cũng giảm từ 1.918 ca (ngày 25/9) xuống còn 1.856 (ngày 26/9).

Ông Hải thông tin, lần đầu tiên, số lượng bệnh nhân xuất viện (2.936) nhiều hơn số lượng bệnh nhân nhập viện (2.805).

Ca tử vong tại TP.HCM tiếp tục giảm sâu so với trước khi TP bước vào hai tuần giãn cách tăng cường

Ông Hải cũng thông tin chi tiết về kết quả phòng, chống dịch trong ngày. Tính đến 18h ngày 26/9 có 372.202 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 371.719 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 483 trường hợp nhập cảnh.

TP đang điều trị 38.659 bệnh nhân, trong đó có 3.612 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.856 bệnh nhân nặng đang thở máy và 22 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 26/9 có 2.805 bệnh nhân nhập viện, có 2.936 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện từ 1/1 đến nay là 193.509 người), 122 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong từ 1/1 đến nay là 14.500 người).

Từ 18h ngày 25/9 đến 18h ngày 26/9 đã lấy 1.132.138 mẫu, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 1.127.783 mẫu.

Tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 26/9 là 9.625.808 (tăng 183.993 mũi vắc xin so với ngày 25/9) trong đó tổng số mũi 1 là 6.816.113 (tăng 1.426 mũi vắc xin so với ngày 25/9), mũi 2 là 2.809.695 (tăng 182.567 mũi vắc xin so với ngày 25/9), số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.116.257.

TP.HCM đề nghị cấp mã số cho F0 có kết quả test nhanh dương tính Theo Sở Y tế, việc cấp mã số cho các F0 có kết quả test nhanh dương tính sẽ giúp cho việc quản lý dễ hơn.

Hồ Văn