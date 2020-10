Rất nhiều người cho rằng thưởng thức trái cây trước bữa cơm 30 phút là tốt nhất và không nên ăn trước giờ đi ngủ, vậy đâu mới là lời khuyên đúng?

Trái cây là nhóm thực phẩm cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Song có rất nhiều tranh cãi về thời điểm tốt nhất để ăn trái cây. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến nhất:

Ăn trái cây trước bữa ăn

Đây là lầm tưởng phổ biến nhất. Rất nhiều người cho rằng nên ăn trái cây khi bụng đói, trước bữa ăn 30 phút sẽ giúp cơ thể dễ tiêu hóa và hấp thụ nhiều vitamin hơn.

Quan điểm này bắt nguồn từ lý giải cho rằng dùng trái cây ngay sau bữa ăn sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa, trái cây trong dạ dày có thể bị thối rữa hoặc lên men, từ đó gây đầy hơi, chướng bụng.

Mặc dù trái cây làm chậm quá trình tiêu hóa do chứa nhiều chất xơ nhưng điều này không xấu. Ngược lại, tiêu hóa chậm giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn, rất tốt cho những người muốn giảm cân và tăng cường sức khỏe đường ruột.

Trái cây là lựa chọn tuyệt vời, bạn có thể ăn chúng mọi lúc bạn muốn

Ngay cả khi trái cây ở trong dạ dày thời gian dài cũng không thể thối rữa do vi sinh vật không có khả năng phát triển trong dịch axit của dạ dày có độ pH từ 1-2.

Quan niệm ăn trái cây khi no làm mất dinh dưỡng cũng không đúng. Thực tế cơ thể con người rất kỳ diệu, có thể điều tiết để hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thực phẩm hiệu quả.

Khi bạn ăn no, dạ dày đóng vai trò như một kho chứa, mỗi lần chỉ giải phóng một lượng nhỏ để ruột có thể dễ dàng tiêu hóa. Ruột non đóng vai trò như một "nhà máy" hấp thụ dinh dưỡng khổng lồ với chiều dài lên tới 6 m.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ruột của bạn có khả năng hấp thụ gấp đôi lượng chất dinh dưỡng mà người bình thường tiêu thụ mỗi ngày nên bạn đừng lo “nhà máy” này bị quá tải.

Ăn trái cây vào buổi chiều là tốt nhất

Người ta tin rằng quá trình trao đổi chất chậm lại vào buổi chiều, do đó nếu ăn thực phẩm nhiều đường như trái cây sẽ làm tăng lượng đường trong máu, không tốt cho sức khỏe.

Sự thật là bất kỳ thực phẩm nào chứa carb cũng sẽ tạm thời làm tăng đường trong máu bất kể bạn ăn thời điểm nào trong ngày.

Trong khi đó, chọn trái cây làm bữa ăn nhẹ cho buổi chiều là lựa chọn tuyệt vời do hoa quả chứa nhiều chất xơ và carbohydrate phức hợp. Đồng nghĩa, cơ thể cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa so với carbohydate đơn như bánh mỳ trắng. Điều này giúp mọi người no lâu hơn, tránh những bữa ăn nhẹ không có lợi trong ngày.

Bạn có thể lựa chọn một ít quả hạch hoặc bơ để ăn kèm với trái cây làm bữa nhẹ buổi chiều, rất giàu dinh dưỡng.

Tránh ăn trái cây trước giờ đi ngủ

Nếu bạn ăn quá no, bất kỳ thực phẩm nào không riêng trái cây đều khiến cơ thể khó chịu, làm gián đoạn giấc ngủ.

Tuy nhiến nếu bạn lựa chọn trái cây để ăn vặt vào ban đêm sẽ ít gây ảnh hưởng giấc ngủ hơn hẳn các loại thực phẩm khác, đặc biệt là đồ chế biến sẵn.

Thậm chí nếu ăn 1 trái chuối trước khi đi ngủ có thể cung cấp kali ngăn ngừa chứng chuột rút ở chân vào ban đêm. Ngoài chuối, một số loại quả khác có hàm lượng magiê cao như mơ, chà là… cũng giúp bạn thư giãn và ngủ ngon hơn.

Nhiều người lo ngại ăn trái cây trước giờ ngủ sẽ gây tăng cân, nhưng cơ thể không đơn giản chỉ chuyển từ đốt cháy calo sang tích trữ chúng dưới dạng chất béo khi bạn ngủ. Tỷ lệ trao đổi chất giảm khi ngủ nhưng cơ thể vẫn tiếp tục trao đổi, cần nhiều calo để duy trì hoạt động sống.

Đến nay chưa có bằng chứng nào khẳng định ăn nhiều trái cây vào buổi chiều, tối gây tăng cân. Trái lại, 17 nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều trái cây và rau quả có xu hướng nhẹ cân và ít có khả năng tăng cân hơn những người khác.

Người bệnh tiểu đường nên ăn trái cây giờ riêng

Nhiều bệnh nhân tiểu đường nhận được tư vấn nên ăn hoa quả trước hoặc sau 1-2 giờ so với bữa ăn chính.

Họ cho rằng những người mắc bệnh tiểu đường thường gặp các vấn đề về tiêu hóa, nếu cộng gộp thêm trái cây trong bữa ăn sẽ hấp thụ glucose vào máu nhiều hơn.

Song thực tế đây là lời khuyên không đúng. Thứ nhất, không có bằng chứng cho thấy ăn trái cây cách xa bữa cơm sẽ giúp cải thiện tiêu hóa. Thứ hai, đối với người bệnh tiểu đường, nếu ăn trái cây thành bữa riêng sẽ khiến đường hấp thụ vào máu nhanh hơn, nguy cơ làm tăng đường huyết mạnh hơn so với việc ăn trái cây cùng các thực phẩm khác.

Trong khi đó, việc kết hợp trái cây với các loại thực phẩm nhiều đạm, chất xơ và chất béo sẽ giúp làm chậm quá trình giải phóng thức ăn xuống ruột non. Bằng cách này, cơ thể sẽ hấp thụ một lượng đường nhỏ hơn tại một thời điểm, hạn chế ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chỉ cần 7,5g chất xơ hòa tan có trong trái cây có thể làm giảm 25% sự gia tăng lượng đường trong máu sau bữa ăn.

Tuy nhiên, bệnh nhân tiểu đường không nên ăn quá nhiều các loại hoa quả chứa nhiều đường.

Kết luận

Trái cây là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng có lợi bao gồm chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Thực tế không có thời điểm tốt nhất để ăn trái cây. Hầu hết chúng ta có thể ăn hoa quả vào mọi thời điểm trong ngày, có thể ăn riêng, trước hoặc sau bữa ăn đều tốt.

Riêng nhóm bệnh nhân tiểu đường, tiểu đường thai kỳ nên hạn chế ăn trái cây riêng vào buổi sáng để tránh tăng đường huyết. Những người muốn giảm cân nên ăn trái cây trước bữa cơm để tăng cảm giác no, từ đó hạn chế ăn các thực phẩm khác.

Minh Anh(Theo Medicalnewstoday, Healthline)