Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi xác nhận, kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em huyện Củ Chi dự kiến vào ngày mai, 27/10. Lộ trình tiêm bắt đầu từ nhóm 16-17 tuổi.

Theo bà Nguyễn Thị Hằng, nếu không có gì thay đổi, kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em của huyện Củ Chi diễn ra vào sáng mai 27/10. Củ Chi sẽ tiến hành tiêm cho khoảng 51.095 trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện. Theo lộ trình, sẽ tiêm trước cho nhóm từ 16 đến 17 tuổi.

Theo thống kê, huyện Củ Chi hiện có 16.118 trẻ từ 16 tuổi đến 17 tuổi, 14.903 trẻ từ 14 đến 16 tuổi và 20.074 trẻ từ 12 đến 14 tuổi. Trẻ sẽ được tiêm ở 6 địa điểm là các trường học trên địa bàn, gồm 38 đội tiêm. Cụ thể:

Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi: tiêm cho đối tượng trẻ Thị trấn Củ Chi, xã Tân An Hội, xã Tân Thông Hội.

Trường trung học cơ sở Thị trấn 2: tiêm cho đối tượng trẻ xã Tân Phú Trung, xã Trung Lập Hạ, xã Phước Vĩnh An, xã Tân Thạnh Tây.

Trường trung học cơ sở Phước Thạnh: tiêm cho đối tượng trẻ xã Phước Thạnh, xã Phước Hiệp, xã Thái Mỹ.

Trường trung học phổ thông An Nhơn Tây: tiêm cho đối tượng trẻ xã An Nhơn Tây, xã An phú, xã Phú Mỹ Hưng, xã Trung Lập Thượng, xã Phạm Văn Cội, xã Nhuận Đức.

Trường trung học cơ sở Tân Thạnh Đông: tiêm cho đối tượng trẻ xã Tân Thạnh Đông, xã Phú Hòa Đông.

Trường Tiểu học Hòa Phú: tiêm cho đối tượng trẻ xã Hòa Phú, xã Bình Mỹ, xã Trung An.

Các đơn vị được huy động tham gia tiêm chủng tại huyện Củ Chi gồm: Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, Bệnh viện Xuyên Á. Bà Hằng cho biết, nếu không có gì thay đổi, việc tiêm chủng sẽ bắt đầu trong sáng mai.

Ngoài ra, cùng với huyện Củ Chi, quận 1 cũng tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em trong sáng 27/10.

Cũng trong sáng nay, Sở Y tế TP.HCM tập huấn cho các đơn vị về công tác tiêm chủng bằng hình thức trực tuyến.

Theo số liệu của Sở GD-ĐT TP.HCM, TP có 655.715/711.702 phụ huynh có con, em trong độ tuổi từ 12-17 tuổi đồng ý tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ; tương đương tỷ lệ 92,13%.

Quận 1 có số học sinh trong độ tuổi là 24.721 em, 22.832 phụ huynh đồng thuận. Các quận có số học sinh trong độ tuổi tiêm đông nhất là Tân Phú, Gò Vấp, huyện Hóc Môn, TP Thủ Đức.

