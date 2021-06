Người này từng đi lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho người dân ngoài cộng đồng và tiếp xúc với ca mắc Covid-19 trước đó.

Trưa 18/6, trao đổi với VietNamNet, đại diện Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM cho biết, bệnh viện vừa ghi nhận một nam điều dưỡng làm việc tại khoa Chấn thương chỉnh hình dương tính nCoV.

Theo đại diễn Bệnh viện Trưng Vương, trước đó, nam điều dưỡng trên đi lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho người dân ngoài cộng đồng và tiếp xúc với một đồng nghiệp mắc Covid-19. Nam điều dưỡng được phát hiện dương tính khi bệnh viện tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên.

Hiện nam điều dưỡng đã được cách ly, điều trị. Những người tiếp xúc gần với ca bệnh cũng đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, bệnh viện đã báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) và đang họp bàn phương án phòng chống dịch.

Bệnh viện Trưng Vương. Ảnh: N.L.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM có quyết định tạm thời chuyển đổi Bệnh viện Trưng Vương thành bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 có các bệnh lý đi kèm cần được can thiệp điều trị chuyên sâu.

Ngoài ra, một số trường hợp nếu cần can thiệp các kỹ thuật chuyên khoa sâu nhưng chưa có tại bệnh viện, các bệnh viện chuyên khoa của TP.HCM sẽ cử ê-kip chuyên khoa đến can thiệp. Riêng nhi khoa sẽ do Bệnh viện Nhi Đồng 1 đảm trách.

TS.BS Lê Thanh Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cho biết, bệnh viện đã nhận lệnh của Sở Y tế ngày 15/6. Hiện Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương có quy mô 1.000 giường với 100 giường hồi sức.

Được biết, 95% nhân viên y tế tại bệnh viện đã được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, trong đó có nam điều dưỡng trên.

Tú Anh

