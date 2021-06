Xét nghiệm các trường hợp liên quan đến những điểm dịch tễ trong tỉnh, ngành y tế Bình Dương phát hiện thêm 32 người dương tính SARS-CoV-2.

Theo thông báo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, trưa nay (28/6) toàn tỉnh ghi nhận thêm 32 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Một công ty ở Bình Dương bị phong tỏa

Trong số 32 ca dương tính mới này, có 26 ca trong khu cách ly, 6 ca ở khu vực đã được phong tỏa trước đó.

Cụ thể, có 23 ca liên quan đến Công ty Việt Nam Housewares (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An), 2 ca liên quan Chi nhánh xử lý chất thải, thuộc Công ty cổ phần nước - Môi trường Bình Dương (phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát), 3 ca liên quan đến Công ty gốm Hiền Hòa Anh (phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên) và 4 ca liên quan đến ổ dịch khu nhà trọ số 36 (khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, TP Dĩ An).

Ngành y tế đang tích cực truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan, đồng thời khoanh vùng, cách ly y tế các điểm dịch tễ liên quan đến các ca bệnh.

Tính đến trưa nay, Bình Dương ghi nhận 242 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, lực lượng của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM đã được tăng cường để phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương và lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm diện rộng sàng lọc Covid-19 cho người dân.

Xuân An