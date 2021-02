Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, hãy tự lập lá chắn bảo vệ bản thân theo khuyến cáo “5K” và các lời khuyên phòng dịch của chuyên gia để đón Tết an lành.

Để nhanh chóng kiểm soát đợt dịch mới bùng phát, các cơ quan chức năng đều quyết liệt theo chiến lược: “Ngăn chặn - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng - Dập dịch - Điều trị”.

Mặc dù nước ta đã xuất hiện 2 chủng vi rút SARS-CoV-2 biến thể (tại Anh và Nam Phi), nhưng cách thức lây truyền bệnh vẫn theo đường hô hấp khi hít phải vi rút trong giọt bắn của người bệnh, hoặc qua đường tiếp xúc tay với người và vật mang vi rút rồi chạm vào mắt, mũi, miệng. Chính vì vậy, khuyến cáo phòng dịch “5K” của Bộ Y tế vẫn được áp dụng và cần tất cả người dân nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm ngặt. Cụ thể:

1. Khẩu trang - vật dụng thiết yếu nơi công cộng

Vì COVID-19 chủ yếu lây lan qua các giọt bắn, nên khẩu trang là một “rào chắn” hữu hiệu giúp ngăn giọt bắn chứa mầm bệnh khi ta trò chuyện, ho, hắt hơi…, từ đó phòng tránh lây nhiễm trong cộng đồng(1).

Đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng là cách đơn giản nhưng hiệu quả để hạn chế lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

2. Khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc với người khác

Ở khoảng cách dưới 2m, các giọt bắn từ người bị nhiễm bệnh có thể bám vào quần áo, bàn tay… và chờ cơ hội xâm nhập vào cơ thể gây bệnh. Chính vì thế, song song với đeo khẩu trang, chúng ta cũng cần giữ khoảng cách tối thiểu 2m với những người xung quanh.

3. Khử khuẩn thường xuyên

Covid-19 có thể lây lan qua đường tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các bề mặt chứa mầm bệnh hoặc dịch tiết từ người nhiễm bệnh. Nên các biện pháp khử khuẩn gồm: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; Vệ sinh các bề mặt/ vật dụng thường xuyên tiếp xúc; Giữ vệ sinh, làm thông thoáng nhà cửa… là cách đơn giản để giảm nguy cơ bị lây nhiễm(3).

Trong đó, rửa tay thường xuyên được mệnh danh là “liều vắc xin tự chế” đơn giản và hiệu quả nhất để phòng dịch. Cụ thể:

• Thực hiện đúng và đủ 6 bước rửa tay trong ít nhất từ 20-30 giây theo khuyến cáo từ Bộ Y tế.

• Chọn loại nước rửa tay an toàn và đạt các tiêu chí: có khả năng diệt 99.9% vi khuẩn, không chứa paraben, có độ pH cân bằng và chứa các dưỡng chất dịu nhẹ phù hợp cho cả người lớn và trẻ em sử dụng.

Nước rửa tay sạch khuẩn Aiken là một trong những sản phẩm có khả năng diệt khuẩn đến 99.9% và không gây hại cho da tay mà bạn có thể tham khảo trên thị trường hiện nay.

4. Không tụ tập để hạn chế lây nhiễm

Không tụ tập đông người sẽ góp phần giảm lây lan Covid-19 vì mức độ lây lan dịch bệnh sẽ tăng lên khi mật độ người trong cùng một không gian đông hơn.

5. Khai báo y tế thường xuyên

Khai báo y tế trên App NCOVI và cài đặt ứng dụng BlueZone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn giúp cảnh báo nguy cơ lây nhiễm trong khu vực, và hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết ca lây nhiễm, từ đó kiểm soát dịch hiệu quả.

Song song với việc tuân thủ các khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, các chuyên gia cũng khuyên chúng ta cần duy trì các thói quen sinh hoạt tốt để việc phòng tránh dịch bệnh thêm hiệu quả như:

Ăn uống cân bằng để tăng sức đề kháng: Tùy vào tình trạng sức khỏe và nhu cầu của mỗi người mà chúng ta có thể điều chỉnh lại bữa ăn cân đối với các nhóm chất (bột đường, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất…) cho phù hợp, từ đó củng cố hệ miễn dịch tốt hơn từng ngày.

Tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày: Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, chúng ta có thể tự vận động tại nhà từ 15-30 phút với các bài vận động đơn giản như: leo cầu thang; co duỗi chân tay, nhảy dây…

Với những khuyến cáo 5K và các tips phòng tránh dịch bệnh đơn giản trên đây, bạn đã có thể tự bảo vệ bản thân ở nơi công cộng trong mùa dịch COVID-19. Chỉ những thói quen và sự tự giác rất nhỏ như rửa tay thường xuyên để bảo vệ đôi tay khỏi mầm bệnh là đã có thể góp phần rất lớn vào công cuộc chống dịch trên cả nước để chúng ta cùng nhau đón Tết an lành.

