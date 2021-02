Hiện nay, số cặp vợ chồng vô sinh dưới tuổi 30 chiếm hơn 50%. Điều đó không chỉ gây ảnh hưởng đến xã hội mà còn có tác động xấu đến đời sống, tâm lý của mỗi gia đình.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới. Ước tính mỗi năm, nước ta có đến hơn 1 triệu cặp vợ chồng gặp phải các vấn đề vô sinh, hiếm muộn. Đáng chú ý, tình trạng này đang ngày một nghiêm trọng hơn khi số lượng người mắc đang dần trẻ hoá khi số cặp vợ chồng vô sinh dưới tuổi 30 chiếm hơn 50%.

Theo nhiều nghiên cứu, bên cạnh việc thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống… bồi bổ cơ thể cũng là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao khả năng sinh sản của cả nam giới và nữ giới. Các nghiên cứu cho thấy, việc thiếu đi các dưỡng chất cần thiết sẽ làm giảm đi sinh lực của cơ thể, từ đó gây ảnh hưởng xấu đến quá trình thụ thai. Đây cũng là vấn đề mà nhiều cặp vợ chồng trẻ mắc phải.

Đặc biệt, theo quan điểm của Đông y, vấn đề về vô sinh, hiếm muộn cũng có nguyên nhân cốt lõi và cần giải pháp hỗ trợ toàn diện. Vậy nên, các bài thuốc của Đông y luôn theo tiêu chí bồi bổ “từ trong máu”, nhằm hỗ trợ các vấn đề sinh sản của nam và nữ với tác động tích cực vào thận (thận âm - thận dương) và bổ khí huyết.

Vương Khí Đan và Hậu Cung Hoàn là thực phẩm chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho nam và nữ giới

Hiện nay, có nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng trong việc chăm sóc sức khoẻ sinh sản của nam và nữ giới, trong đó, các bài thuốc Đông y cũng là một trong những cách hỗ trợ được nhiều cặp vợ chồng sử dụng.

Nắm bắt xu hướng này, Công ty CP Bình An Đường đã mang đến bộ đôi Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Khí Đan và Hậu Cung Hoàn. Đây là sản phẩm được kết hợp từ những loại thảo mộc quý từ thiên nhiên như: bột đông trùng hạ thảo, hà thủ ô, ba kích, đẳng sâm...

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Khí Đan có công dụng hỗ trợ bổ thận, hỗ trợ tráng dương, hỗ trợ sinh tinh và hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý nam, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ mãn dục sớm ở nam giới, hỗ trợ giảm tiểu đêm nhiều lần do chức năng thận kém.

Còn Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hậu Cung Hoàn hỗ trợ tăng khả năng thụ thai ở phụ nữ bị buồng trứng đa nang, hỗ trợ bổ sung inositol và acid folic cho phụ nữ trong giai đoạn trước khi mang thai.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Bình An Đường, bộ đôi thực phẩm bảo vệ sức khỏe này được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn ISO 22 STC/2019, do Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông sản xuất, phân phối bởi Công ty Cổ phần Bình An Đường.

Vương Khí Đan và Hậu Cung Hoàn - chăm sóc sức khỏe sinh sản nam và nữ TPBVSK Vương Khí Đan có công dụng hỗ trợ bổ thận, hỗ trợ tráng dương, hỗ trợ sinh tinh và hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý nam, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ mãn dục sớm ở nam giới, hỗ trợ giảm tiểu đêm nhiều lần do chức năng thận kém. TPBVSK Hậu Cung Hoàn hỗ trợ tăng khả năng thụ thai ở phụ nữ bị buồng trứng đa nang, hỗ trợ bổ sung inositol và acid folic cho phụ nữ trong giai đoạn trước khi mang thai. Đối tượng sử dụng: - Vương Khí Đan: Nam giới trưởng thành đau lưng, mỏi gối, yếu sinh lý, tiểu đêm nhiều lần, yếu sinh lý do chức năng thận kém. Nam giới trung niên bị mãn dục sớm, nam giới trong độ tuổi sinh sản có nhu cầu tăng cường sinh lý. - Hậu Cung Hoàn: Phụ nữ trong giai đoạn chuẩn bị mang thai, phụ nữ bị buồng trứng đa nang. Để hiểu rõ hơn thông tin và được tư vấn miễn phí về sản phẩm, liên hệ: Website: http://thaomoccungdinh.net/ Lưu ý: Không sử dụng với người bị mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm. Sản phẩm này không phải là thuốc và không thể thay thế thuốc chữa bệnh.

Thu Loan