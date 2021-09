Với mục tiêu chia sẻ gánh nặng viện phí và chi phí phẫu thuật cho khách hàng, bảo hiểm bổ trợ Hỗ trợ viện phí và Chi phí phẫu thuật (Đính kèm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính) từ BIDV MetLife giúp khách hàng vững tâm điều trị.

Đầu tư cho sức khỏe, chủ động trước rủi ro

Hàng năm, mỗi người Việt khám bệnh trung bình 2,1 lần với số tiền khoảng 3 triệu đồng/người. Trong trường hợp người bệnh phải nhập viện điều trị dài ngày hay phẫu thuật, chi phí có thể lên đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi lần điều trị. Nếu không có sự chuẩn bị vững vàng về mặt tài chính, những chi phí này có thể khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng đến kinh tế chung.

Hiện nay, nhằm giúp khách hàng sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ, các đơn vị bảo hiểm nhân thọ đã đính kèm một số giải pháp hỗ trợ tài chính về viện phí, chi phí phẫu thuật vào các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ dài hạn, nâng cao mức độ bảo vệ cho mọi gia đình. Với mức phí không cao, sản phẩm bổ trợ này có thể giúp người mua bảo hiểm giảm đáng kể gánh nặng tài chính, khi không may phải nhập viện điều trị những bệnh thường gặp hoặc phẫu thuật.

Trong đó, bảo hiểm bổ trợ Hỗ trợ viện phí và chi phí phẫu thuật của BIDV MetLife (thường được mua kèm với sản phẩm chính “Quà tặng hạnh phúc”) sẽ hỗ trợ viện phí lên đến 2 triệu đồng/ngày, với tổng số ngày đến 150 ngày/năm, 1.500 ngày trong suốt thời hạn hợp đồng.

Sản phẩm ưu việt này cũng hỗ trợ chi phí phẫu thuật lên đến 500 lần số tiền bảo hiểm với 124 loại phẫu thuật. Tùy thuộc phạm vi được bảo hiểm, khách hàng BIDV MetLife có thể được hỗ trợ chi phí phẫu thuật: từ 5 triệu đồng (hoặc 10 lần số tiền bảo hiểm) cho tiểu phẫu, tối đa 500 triệu đồng (hoặc 10 lần số tiền bảo hiểm) cho các phẫu thuật phức tạp.

Đại diện BIDV MetLife cho biết, ngay cả khi không nhập viện điều trị, khách hàng vẫn nhận được quyền lợi hỗ trợ điều trị ngoại trú, với tối đa 2 lần chi trả, mỗi lần bằng số tiền bảo hiểm trong mỗi năm cho các chi phí điều trị ngoại trú phát sinh như: tiền khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn, chi phí chụp X-quang, xét nghiệm, xạ trị, hóa trị, vật lý trị liệu và các phương pháp khác cần thiết cho các chẩn đoán và điều trị.

An tâm sống khỏe cùng BIDV MetLife

Đại diện BIDV MetLife cho biết: “Bảo hiểm bổ trợ Hỗ trợ viện phí và chi phí phẫu thuật đã được nhiều gia đình ưu tiên mua kèm khi tham gia các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Trong số này, có các trường hợp khách hàng không may gặp rủi ro, được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi kịp thời, giúp người bệnh giảm thiểu gánh nặng chi phí, an tâm điều trị, phục hồi sức khỏe”.

Là một trong những khách hàng đã được BIDV MetLife chi trả quyền lợi hỗ trợ viện phí và chi phí phẫu thuật sau khi nhập viện điều trị bởi một rủi ro sức khỏe, anh T. (TP. HCM) bày tỏ: “Đó thực sự là một khoảng thời gian khó khăn đối với tôi và gia đình. Vừa không may mất việc do dịch bệnh, lại vừa gặp tai nạn bất ngờ, tôi đã rất lo lắng vì chi phí nằm viện dài ngày và chi phí phẫu thuật khá cao, trong khi đó bản thân tôi còn là lao động trụ cột trong gia đình. Thật may mắn là trước đó chúng tôi có tham gia gói bảo hiểm hỗ trợ viện phí và chi phí phẫu thuật của BIDV MetLife. Sau khi tôi gửi yêu cầu, phía bảo hiểm đã kịp thời hỗ trợ chi phí, đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên chúng tôi. Nhờ vậy, tôi đã có thể yên tâm nằm viện điều trị và phục hồi nhanh chóng sau đó”.

Trong khi đó, chị N. (Bình Dương), một khách hàng khác của BIDV MetLife cũng chia sẻ: “Lúc đầu gia đình tôi tính chỉ tham gia gói bảo hiểm nhân thọ “Quà tặng hạnh phúc” thôi. Nhưng khi được tư vấn kỹ càng hơn, chúng tôi quyết định mua thêm sản phẩm bổ trợ Hỗ trợ viện phí và chi phí phẫu thuật để có thể gia tăng các quyền lợi bảo hiểm về sức khỏe. Một thời gian sau đó, khi mẹ tôi mắc bệnh và phải phẫu thuật khá phức tạp, phía bảo hiểm đã nhanh chóng chi trả các quyền lợi, số tiền từ gói bảo hiểm cho trường hợp của mẹ tôi lên đến hơn 300 triệu đồng”.

Với phạm vi áp dụng và mức chi trả lớn, gói sản phẩm bổ trợ của BIDV MetLife được nhiều khách hàng ưa chuộng, mua kèm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, với mong muốn bảo vệ toàn diện sức khỏe cho gia đình, an tâm hơn trước những rủi ro trong cuộc sống.

