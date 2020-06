Ngày 20/6/2020 Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Vạn Hạnh khai trương “Đơn vị Phẫu thuật - Can thiệp mạch máu” với hệ thống chụp mạch Azurion tiên tiến nhất hiện nay do hãng Philips cung cấp.

Hệ thống chụp mạch Azurion sẽ hỗ trợ các bác sĩ can thiệp xâm lấn tối thiểu một cách tự tin đối với nhiều loại bệnh lý mạch máu và ngoài mạch máu với hiệu quả điều trị cao, giúp bệnh nhân phục hồi nhanh, giảm thời gian nằm viện, góp phần giảm chi phí cho bệnh nhân, gia đình và xã hội.

TS.BS. Phạm Minh Ánh Đơn vị Phẫu thuật - Can thiệp mạch máu BVĐK Vạn Hạnh phát biểu tại buổi lễ

TS. BS. Phạm Minh Ánh, Đơn vị Phẫu thuật Mạch máu, BVĐK Vạn Hạnh cho biết: “Song song với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, Bệnh viện Vạn Hạnh luôn chú trọng đầu tư các trang thiết bị hiện đại, tân tiến để hỗ trợ tối đa cho công tác điều trị và chẩn đoán bệnh.

Đại diện BVĐK Vạn Hạnh, Philips, Tramat cùng các quan khách tham dự chương trình

Hiện nay hệ thống chụp mạch của Philips giúp chúng tôi điều trị can thiệp hiệu quả, an toàn nhiều loại bệnh lý từ các ca cấp cứu đột quỵ do tắc mạch máu não, hay nhồi máu cơ tim cho tới các bệnh mãn tính như tái thông các đoạn mạch máu bị hẹp ở động mạch cảnh, mạch máu ngoại biên hay mạch máu các tạng. Các kỹ thuật mới của thiết bị hỗ trợ chúng tôi điều trị bằng phương pháp nút mạch cho các bệnh lý như u xơ tử cung hay phì đại tiền liệt tuyến, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh, giảm biến chứng so với phương pháp phẫu thuật”.

Lễ khai trương - cắt băng khánh thành Đơn vị Phẫu thuật - Can thiệp mạch máu BVĐK Vạn Hạnh

Ông Hugo Luik, Tổng Giám đốc Philips Việt Nam phát biểu: “Mục tiêu của chúng tôi là cải thiện chất lượng cuộc sống của con người thông qua các công nghệ mới có ý nghĩa và hệ thống chụp mạch Azurion lắp đặt tại BVĐK Vạn Hạnh chính là một ví dụ điển hình về việc phát triển công nghệ y tế mới của Philips.

Quan khách tham quan và trải nghiệm tính năng hệ thống chụp mạch Philips Azurion tại BVĐK Vạn Hạnh

Hệ thống chụp mạch Azurion với các phần mềm can thiệp tiên tiến hỗ trợ các bác sĩ ra quyết định điều trị một cách tự tin. Bên cạnh đó, hệ thống Azurion cung cấp hình ảnh chất lượng cao với liều tia thấp, giúp đảm bảo an toàn bức xạ cho cả bệnh nhân và bác sĩ trong suốt quá trình can thiệp cũng như hỗ trợ tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của phòng can thiệp.”

TS.BS. Phạm Minh Ánh Đơn vị Phẫu thuật - Can thiệp mạch BVĐK Vạn Hạnh trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng hệ thống chụp mạch Philips Azurion

BVĐK Vạn Hạnh hoạt động vào ngày 27/07/2000. Với phương châm “Sự hài lòng của người bệnh là trung tâm của mọi hoạt động, mọi cải tiến”, BVĐK Vạn Hạnh luôn tiếp cận, ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật của y học để hỗ trợ người bệnh trong suốt quá trình điều trị, chữa lành và bảo vệ sức khỏe. Nhờ đó, liên tục trong nhiều năm Bệnh viện Vạn Hạnh luôn nhận được giải thưởng công nhận đơn vị xuất sắc của Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân TP.HCM trao tặng. Để biết thêm thông tin chi tiết: https://benhvienvanhanh.com/ Philips Hoàng gia là tập đoàn công nghệ y tế có phương châm hướng đến việc cải thiện sức khoẻ con người và mang lại các kết quả chẩn đoán và điều trị tốt hơn, từ việc góp phần xây dựng lối sống lành mạnh cho tới phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khoẻ tại nhà. Philips ứng dụng các công nghệ tiên tiến cũng như hiểu biết sâu sắc về lâm sàng để đưa ra những giải pháp tích hợp. Thông tin chi tiết: www.philips.com/newscenter. Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật (Tên viết tắt là Tramat CO., LTD.) được thành lập và hoạt động từ năm 1993, hoạt động trên các lĩnh vực như cung cáp vật tư trang thiết bị y tế, thiết bị phân tích, hóa chất... Hiện nay, công ty Tramat CO., LTD. có mạng lưới văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM và là nhà phân phối có ủy quyền của Philips trong lĩnh vực thiết bị chụp mạch. Thông tin chi tiết: http://tramat.com.vn/

Lệ Thanh