Tâm sen (tim sen), câu đắng và rau bina là những những thảo dược tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho người mất ngủ, khó ngủ.

Tâm sen, cao câu đắng, cao bina - thảo dược tốt cho người mất ngủ

Tâm sen (tim sen) là thành phần nổi tiếng trong các bài thuốc dân gian với công dụng hỗ trợ cải thiện chứng mất ngủ. Tâm sen có vị đắng, tính hàn, có chứa các thành phần như: nucifera, nelumbin, liensinin... có khả năng hỗ trợ dưỡng tâm an thần, chống rối loạn nhịp tim, cải thiện lưu lượng tuần hoàn động mạch vành; hỗ trợ ổn định một số chức năng trong cơ thể và hỗ trợ cải thiện giấc ngủ.

Để mang lại hiệu quả tốt hơn, các bài thuốc dân gian thường kết hợp tâm sen cùng các thảo dược khác như câu đằng và rau bina.

Cây câu đằng là một loại dây leo, thường mọc nơi mát. Lá mọc đối có cuống, hình trứng đầu nhọn, mặt dưới như có phấn, ở mặt lá có gai mọc cong xuống trồng như lưỡi câu do đó có tên câu đằng. Mùa hạ, câu đằng nở hoa nhỏ màu vàng trắng, hình cầu. Cao câu đằng được dân gian ví như một “phương thuốc quý” trong việc hỗ trợ chứng rối loạn chức năng thần kinh; hỗ trợ an thần, làm dịu thần kinh.

Cuối cùng, rau bina được biết là một nguồn dinh dưỡng giàu magie. Trong đó, nhiều nghiên cứu cho thấy, mất ngủ là dấu hiệu của tình trạng thiếu magie vì chất này có chức năng làm thư giãn cơ bắp tự nhiên.

Chính vì vậy, cao bina thường được sử dụng như một thành phần chính trong các bài thuốc hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, giúp làm giãn cơ bắp tự nhiên. Việc có được một giấc ngủ êm sâu, không thức giấc giữa đêm, sẽ giúp cho tinh thần của mỗi người trở nên sảng khoái và thoải mái hơn vào mỗi buổi sáng.

Sản phẩm tích hợp cả 3 loại thảo dược

Nhằm hỗ trợ người mất ngủ bằng các sản phẩm được điều chế từ thảo dược tự nhiên, Công ty CP Uda Pharma Việt Nam đã cho ra mắt Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Goodnight Plus với các thành phần chính như cao câu đắng, cao tâm sen, cao bina, cao ngót Nhật... mang đến công dụng hỗ trợ an thần, tạo giấc ngủ ngon cho các trường hợp mất ngủ do nhiều nguyên nhân: thay đổi múi giờ, suy nhược thần kinh, stress.

Chú Quyền (Thanh Hóa) chia sẻ: “Trước đây, nghe mọi người mách, bà nhà tôi cũng mua nhiều các bài thuốc đông, tây y nhưng đều không có tác dụng lâu dài. Chỉ là mấy bài thuốc giảm thiểu tình trạng khó ngủ tạm thời, rồi lại đâu vào đó. Hiện tại, tôi đang dùng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Goodnight Plus và cảm thấy sản phẩm tốt, giúp tôi ngủ ngon hơn”.

Chú Quyền sau khi dùng sản phẩm Goodnight Plus

Cùng với các phụ liệu từ thiên nhiên, Goodnight Plus là một trong những thực phẩm chức năng được được người tiêu dùng lựa chọn vì sự lành tính, cùng lợi thế kết hợp giữa các bài thuốc quý trong tự nhiên với y học hiện đại. Sản phẩm phù hợp với những người khó ngủ, mệt mỏi do thay đổi múi giờ, suy nhược thần kinh, stress.

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Lệ Thanh