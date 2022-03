Một số người hay bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng…có thể có các triệu chứng kéo dài hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng sau thời gian bị Covid-19.

Hậu Covid ở người viêm mũi, xoang

Vốn có bệnh viêm xoang, sau mắc Covid-19, chị Thùy Dung (32 tuổi - Hà Nội) xuất hiện tình trạng ê buốt vùng sống mũi, đau lên vùng trán, đau nửa đầu, đồng thời thêm nghẹt mũi, chảy nước mũi kéo dài, triệu chứng trở nặng hơn vào sáng sớm và chiều tối.

Cũng là một người bệnh viêm xoang nhiễm Covid-19 đã khỏi, anh Tiến Dũng (46 tuổi, Châu Đốc - An Giang) chia sẻ, sau khi phục hồi Covid-19, anh hắt hơi liên tục, cảm giác nhức vùng trán, nước mũi chảy nhiều, hụt hơi khi nói nhiều hoặc khi vận động, làm việc.

PGS.TS Phùng Hòa Bình- Nguyên trưởng bộ môn Dược cổ truyền, trường Đại học Dược Hà Nội cho biết: “Sau khi mắc Covid-19, nhiều người xuất hiện triệu chứng điển hình: ho, ngứa rát họng kéo dài, cơ thể yếu hơn, mệt mỏi hay khó thở, hụt hơi, mất ngủ, chân tay tê bì… Đó là do “hội chứng thiếu oxy”. Với người có sẵn bệnh nền viêm mũi - xoang mạn tính lại mắc Covid-19 thì triệu chứng nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau đầu, đau nhức vùng thái dương, mệt mỏi sẽ kéo dài hơn”.

Lý giải vấn đề này, chuyên gia cho biết: “Cơ thể phải huy động toàn bộ hệ thống miễn dịch để chống đỡ cùng lúc 2 căn bệnh. Do đó, mặc dù đã khỏi Covid-19, nhưng cơ thể cần thời gian hồi phục lâu hơn”.

Để phòng và điều trị viêm xoang tái phát với các triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi nhiều, đau nhức đầu, đau nhức vùng mặt, hốc xoang, PGS.TS Phùng Hòa Bình cho biết, người bệnh viêm xoang nhiễm Covid-19 có thể dùng thuốc thảo dược và vệ sinh mũi xoang, súc họng hàng ngày. Nếu triệu chứng cấp tính có thể kết hợp sử dụng với thuốc kháng sinh, chống viêm, kháng histamin….

Triệu chứng nghẹt mũi, đau đầu kéo dài hơn sau nhiễm Covid-19

Một số triệu chứng hậu Covid thường gặp ở người viêm mũi, xoang

Hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi kéo dài, nhức đầu, mệt mỏi

Giai đoạn sau Covid-19, người bệnh viêm xoang thường hay biểu hiện đợt cấp với các triệu chứng hắt hơi, nghẹt mũi, chảy nước mũi. PGS.TS.BS Phạm Thị Bích Đào - Giảng viên cao cấp, trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ: “Khi mắc Covid-19, sức đề kháng của niêm mạc mũi xoang hay hệ thống hô hấp nói riêng và hệ thống miễn dịch toàn thân bị suy giảm, chính vì thế chỉ cần những tác nhân như không khí lạnh, mùi khói, bụi… đã có thể dễ dàng kích thích hệ thống niêm mạc mũi xoang gây bệnh. Do đó, khi có những triệu chứng viêm đường hô hấp trên rất dễ làm khởi phát đợt viêm xoang cấp.”

Theo chuyên gia, nếu sau khoảng 2 tuần mà triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi vẫn kéo dài, người bệnh cần thăm khám để xác định bị viêm xoang hay chưa.

Mất hoặc thay đổi vị giác, khứu giác

Theo PGS.TS.BS Phạm Thị Bích Đào, virus SARS-CoV-2 gây mất khứu giác và mất vị giác qua hai con đường, thứ nhất là do virus tác động lên niêm mạc mũi họng, kích thích hệ thống niêm mạc phù nề, xung huyết và làm cho đường dẫn khí tới vị trí tầng ngửi bị hẹp, ngăn cản không khí đến tầng ngửi. Bên cạnh đó, virus SARS-CoV-2 cũng tấn công vào hệ thần kinh, trong đó có thần kinh vị giác và khứu giác - liên quan đến cảm nhận các vị.

“Với 2 lý do này thì có tới 30% bệnh nhân nhiễm Covid-19 mất khứu giác, giảm vị giác hoặc mất vị giác. Nhưng rất may mắn, trong số đó khoảng 80% người bệnh sẽ phục hồi nhanh sau khi khỏi bệnh, chỉ có 10-20% mất ngửi, mất vị giác tồn tại sau nhiễm Covid-19” - vị chuyên gia cho hay.

Khó thở, hụt hơi

Theo PGS.TS.BS Phạm Thị Bích Đào: "Viêm mũi xoang có thể gây ngạt tắc mũi nên nhiều bệnh nhân cảm giác bức bối, hít vào khó và thường phải thở bằng miệng, biểu hiện ngạt mũi rõ nhất là khi người bệnh nằm, vì lúc này cuốn mũi dưới bè ra, do viêm nên độ co hồi kém dẫn đến ngạt mũi tăng nặng hơn ban ngày. Tuy nhiên, sau khi mắc Covid-19, nếu xuất hiệu dấu hiệu khó thở, hụt hơi ở người viêm xoang, ngoài nguyên nhân trên, cần nghĩ đến một số nguyên nhân khác thuộc đường hô hấp dưới: có thể do rối loạn điều khiển của hệ thần kinh giao cảm tác động lên hệ thống long chuyển của biểu mô đường hô hấp, lên điều khiển vận động của các cơ tham gia vào quá trình hô hấp và thêm vào đó có thể chức năng phổi hoặc phổi đã bị tổn thương do virus SARS-CoV-2".

Chăm sóc người bệnh viêm mũi xoang hậu Covid-19

Chia sẻ thêm về phương pháp chăm sóc sức khỏe hậu Covid cho người viêm xoang, PGS.TS.BS Phạm Thị Bích Đào cho biết: “Để giảm và phục hồi hiện tượng mất khứu giác, mất vị giác sau nhiễm Covid-19, người bệnh cần phải điều trị triệt để các triệu chứng như chảy mũi, ngạt mũi, giúp đường thở thông thoáng. Ngoài ra, có thể sử dụng các thuốc bổ trợ cho dây thần kinh khứu giác. Tuy nhiên, việc dùng thuốc như thế nào vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, người bệnh không tự ý sử dụng thuốc mà cần có chỉ định của bác sĩ".

Doãn Phong