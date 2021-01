Đại diện Nha khoa Smile One cho biết, công nghệ Piezotome sử dụng các bước sóng siêu âm cao tần để phá vỡ các liên kết của dây chằng với chân răng, hỗ trợ bác sĩ thao tác nhổ răng dễ dàng, giúp giảm đau hậu phẫu.

Răng khôn hay còn gọi là răng số 8 là răng mọc cuối cùng của hàm. Thời điểm mọc răng khôn thường từ 18 - 25 tuổi. Nếu cung hàm hẹp thì chúng có xu hướng mọc lệch, mọc ngược, nằm ngang hoặc đâm thẳng về phía răng hàm bên cạnh.

Các thể răng khôn mọc lệch

Những chiếc răng khôn mọc lệch mà không được xử lý kịp thời sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm như: nhiễm khuẩn, viêm lợi trùm; sâu răng thậm chí u nang xương hàm; rối loạn phản xạ và cảm giác.

Bạn Tường Nhung (Hà Nội) sau khi tìm hiểu nhiều thông tin địa chỉ khám Nha khoa đã “được mách” đến Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Nha khoa Smile One của Ths. BS Nguyễn Tuấn Dương.

Theo Tường Nhung tìm hiểu, BS Tuấn Dương có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nha khoa và phục hình nha khoa thẩm mỹ. Mới đây bác sĩ vừa update khóa học chuyên sâu đầu tiên về nhổ răng bằng máy Piezotome tại Việt Nam do Viện đào tạo Răng Hàm Mặt, Đại Học Y Hà Nội tổ chức.

BS Nguyễn Tuấn Dương đã hoàn thành khóa học

Đặc biệt, tại Nha khoa Smile One thực hiện nhổ răng bằng với sự hỗ trợ của máy Piezotome - công nghệ độc quyền Supersonic 5s từ năm 2017. Đại diện Nha khoa Smile One cho biết, công nghệ Piezotome sử dụng các bước sóng siêu âm cao tần để phá vỡ các liên kết của dây chằng với chân răng, hỗ trợ bác sĩ thao tác nhổ răng dễ dàng, giúp giảm đau hậu phẫu. Tại Smile One quy trình tiệt trùng khép kín, hạn chế tối đa xâm lấn, ít gây tổn thương, giảm sưng đau.

Máy Piezotome đang sử dụng tại Nha Khoa Smile One

Tường Nhung quyết định đặt lịch nhổ răng tại Nha khoa Smile One. Ấn tượng đầu tiên của cô là sự nhiệt tình của các nhân viên. Tại đây, Tường Nhung được bác sĩ khám tổng quát để xác định vị trí chân răng khôn trong cung hàm để chẩn đoán và có hướng xử lý phù hợp.

Sau khi kiểm tra xong, BS Dương đánh giá “sức khỏe” răng của Tường Nhung: “Bên trái răng số 8 hàm trên bị sâu, hàm dưới lợi chùm, mọc nghiêng, nguy hiểm cấp độ 3 phải nhổ luôn nếu không sẽ ảnh hưởng tới răng số 7. Bên phải răng số 8 đã mọc xong nhưng bị lợi trù và sâu”.

Tường Nhung quyết định nhổ luôn 2 chiếc răng khôn bên trái trước. Sau chỉ khoảng 5-6 phút, 2 chiếc răng khôn đã “tạm biệt” Tường Nhung, vì vậy cô quyết định nhổ nốt 2 chiếc răng số 8 còn lại.

“Vậy là 4 chiếc răng khôn của mình ra đi chỉ sau 15 phút, lúc nhổ xong mình có cảm giác hơi tê tê 2 bên má và vẫn đi xe máy về nhà thỏa mái” Tường Nhung chia sẻ.

Tường Nhung sau nhổ răng khôn

