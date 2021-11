Dầu Ngải Diệp Dược Nam Hà là sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh chất ngải cứu cùng 10 loại dược liệu quý, thích hợp cho người bị đau nhức cơ xương khớp, đau mỏi cổ vai gáy, đau lưng mỏi gối, đau nhức chân tay…

Bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi

Đau nhức xương khớp là tình trạng các khớp bị tổn thương, từ đó gây ra các triệu chứng đau sưng, nhức mỏi, đơ cứng các khớp vùng như: lưng, gối, cổ, vai, gáy, khớp tay, bàn chân… Không chỉ đau trong một thời gian ngắn, các triệu chứng này thường kéo dài và chia theo đợt.

Ở độ tuổi càng cao, các hệ xương và cột sống phải đối mặt với sự thoái hoá, gây ra tình trạng xương khớp bị bào mòn, đau nhức, ảnh hưởng đến chức năng vận động của khớp. Đặc biệt, cơn đau sẽ tăng lên khi thay đổi thời tiết, mang vác nặng hoặc chơi thể thao quá độ.

Các chuyên gia xương khớp khuyến cáo, người bệnh không nên tự ý sử dụng và lạm dụng thuốc giảm đau, kháng viêm… Ngày nay, bên cạnh thuốc Tây y, nhiều người còn ứng dụng các bài thuốc Đông y để giảm các triệu chứng đau nhức xương khớp.

Đau nhức xương khớp là bệnh lý thường gặp khi tuổi càng cao

Dầu Ngải Diệp Dược Nam Hà - dịu nhẹ cơn đau, cùng nhau vui sống

Từ lâu, ngải cứu là loài cây thân thuộc với người Việt, được ứng dụng rộng rãi trong y học. Ngải cứu có tác dụng hỗ trợ kháng khuẩn, giảm đau cơ xương khớp, chống viêm nhiễm thoái hóa khớp, chống tổn thương, tụ máu và phục hồi chức năng gân cơ.

Với nhiều năm kinh nghiệm sản xuất các sản phẩm Đông dược, Dược phẩm Nam Hà đã ứng dụng thành công tinh chất ngải cứu, kết hợp 10 dược liệu quý như: dây đau xương, đinh hương, long não, hồng hoa… tạo nên sản phẩm Dầu Ngải Diệp Dược Nam Hà. Sản phẩm thích hợp cho người bị đau nhức cơ xương khớp, đau mỏi cổ vai gáy, đau lưng mỏi gối do tập luyện quá mức hoặc do bệnh lý về xương khớp; người bị tê bì chân tay, bầm tím tụ máu dưới da do chấn thương, va đập bong gân; bị cảm cúm, cảm gió, cảm lạnh.

Dầu Ngải Diệp Dược Nam Hà chiết xuất từ ngải cứu cùng 10 dược liệu quý

Đại diện Dược phẩm Nam Hà cho biết: “Dầu Ngải Diệp Dược Nam Hà được sản xuất, chưng cất theo phương pháp cổ truyền tạo ra sản phẩm từ thiên nhiên, không gây nóng. Cách sử dụng sản phẩm đơn giản, phù hợp nhiều đối tượng. Chỉ cần dung một lượng vừa phải, xoa lên các vùng đau nhức, mỏi, sẽ mang đến cảm giác dễ chịu”.

“Hy vọng sản phẩm Dầu Ngải Diệp Dược Nam Hà sẽ là “bạn đồng hành” đặc biệt, giúp ích cho những người gặp một số bệnh lý về cơ xương khớp, giúp cuộc sống thuận tiện, vui khỏe hơn”, đại diện Dược phẩm Nam Hà chia sẻ thêm.

