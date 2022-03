Bổ sung vitamin C cũng như dinh dưỡng cho cơ thể là cần thiết giúp giảm mệt mỏi, hỗ trợ bảo vệ cơ thể, đặc biệt trong giai đoạn ca nhiễm Covid-19 đang tăng cao.

Tác động của virus lên cơ thể mỗi người là khác nhau, tuy nhiên theo CDC sẽ có một số triệu chứng thường gặp như: sốt hoặc ớn lạnh, ho, mệt mỏi, đau cơ hoặc đau người, đau đầu,đau họng, ngạt mũi hoặc chảy nước mũi, buồn nôn hoặc nôn mửa, tiêu chảy…

Có thể nói, trong suốt thời gian nhiễm người bệnh thường bị tình tình trạng mệt mỏi, uể oải. Tình trạng mệt mỏi có thể sẽ tiếp tục trong một thời gian sau khi đã khỏi. Nó có thể khiến bạn ngủ nhiều hơn, cảm thấy bị mệt và hụt hơi khi làm việc, vận động, khó đứng trong thời gian dài cũng như ảnh hưởng đến khả năng tập trung và trí nhớ của bạn. Ngoài ra, đối với F1 hoặc người có tiếp xúc với F0, nên đặc biệt lưu ý đến vấn đề bảo vệ cơ thể từ bên trong như sát khuẩn tay, súc miệng, hầu, họng, xịt khuẩn mũi thường xuyên, tăng sức đề kháng cho cơ thể từ bên trong.

Hình ảnh minh họa

Theo cổng thông tin dịch vụ y tế quốc gia Anh, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ phục hồi cơ thể với người đang mắc Covid-19 bởi cơ thể cần năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất để phục hồi. Bổ sung nhiều thực phẩm giàu năng lượng và vitamin hỗ trợ xây dựng lại cơ bắp, duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Do đó, F0, F1 cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lý sử dụng nhiều rau xanh, hoa quả để tăng cường chất xơ và vitamin, đặc biệt là vitamin C để hỗ trợ giảm mệt mỏi cho cơ thể.

Thêm vào đó, trong thời gian nhiễm bệnh, việc sử dụng các loại thuốc hỗ trợ như thuốc hạ sốt . . . có thể gây tích tụ nhiệt nóng trong cơ thể, vì vậy, ngoài rau củ, trái cây có thể bổ sung thêm các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên giúp hỗ trợ thanh nhiệt giải độc, giảm nóng trong cho cơ thể.

Hiện trên thị trường có sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Livecool có các thành phần chiết xuất từ các thảo dược thiên nhiên như atiso, rau má, linh chi đỏ, chanh… kết hợp cùng hàm lượng vitamin C vừa đủ mà cơ thể cần mỗi ngày (70mg) giúp hỗ trợ thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc, mát gan, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Sản phẩm cũng hỗ trợ giảm các triệu chứng nhiệt miệng do thiếu vitamin C, nóng trong, mệt mỏi, mề đay, dị ứng, da vàng do suy giảm chức năng gan.

Sự kết hợp của các thảo dược thiên nhiên theo công thức chuyên biệt, đóng gói viên sủi, gói bột sủi tiện lợi cũng nhiều hương vị thơm ngon như chanh, dưa gang, chanh dây hay râu bắp, bộ sản phẩm sủi Livecool phù hợp khẩu vị từ trẻ nhỏ đến người lớn.

Bộ sản phẩm TPBVSK Sủi thanh nhiệt Livecool

Với hàm lượng vitamin C vừa đủ mỗi ngày cùng các chiết xuất thảo dược thiên nhiên, bộ sản phẩm Livecool hứa hẹn là bạn đồng hành hỗ trợ người dùng tăng đề kháng, giảm mệt mỏi, thanh lọc cơ thể an toàn, tiện lợi.

Bộ sản phẩm sủi thanh nhiệt Livecool chứa 70mg Vvitamin C và thảo mộc thiên nhiên như actiso, rau má, chanh . . . hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Bạn đọc tìm hiểu thêm về sản phẩm tại: https://livecool.vn/. GPQC số 2583/2021/XNQC-ATTP. Cục ATTP (Bộ Y tế) cấp ngày 17/09/2021. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tham khảo thêm thông tin sản phẩm: https://livecool.vn/ Đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần Nam Dược Địa chỉ: số 51, đường Trương Công Giai, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Thu Loan