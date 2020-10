Đơn vị phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng: Công ty TNHH Dược phẩm Glomed, thuộc sở hữu của Abbott Investments Luxembourg S.À.R.L. Địa chỉ: Số 35 đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website www.surbex.com.vn hoặc liên hệ hotline 18001087 để được hỗ trợ và tư vấn thêm. Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.