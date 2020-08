Kháng thể IgG giúp cơ thể trẻ chống lại các tác nhân như vi khuẩn, virus, hay nấm…. xâm nhập gây hại cho cơ thể khi hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.

Hệ miễn dịch khỏe được xây dựng từ đội ngũ kháng thể hùng hậu, trong đó phần lớn là kháng thể IgG - giúp nhận biết và tiêu diệt virus, vi khuẩn. Kháng thể IgG cũng là kháng thể có khả năng đi qua nhau thai và cung cấp khả năng miễn dịch giúp bảo vệ thai nhi.

Theo PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên Trưởng Khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai, kháng thể IgG là chiến binh dũng cảm hỗ trợ hệ miễn dịch của con khỏe mạnh, thúc đẩy quá trình tìm kiếm và vây bắt các tác nhân gây hại, tiêu diệt virus và vi khuẩn trước khi chúng gây bệnh nên có tác dụng phòng tránh dịch bệnh phổ biến ở trẻ.

Kháng thể IgG cũng trung hòa độc tố từ các yếu tố gây bệnh, ngăn chặn khả năng phát tán trong cơ thể. Trẻ có lượng kháng thể IgG cao sẽ ít ốm vặt, ăn ngon và ngủ yên giấc hơn, ít bị ảnh hưởng bởi các tác nhân có hại từ môi trường bên ngoài và hạn chế lây nhiễm dịch bệnh.

PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng cũng cho biết, kháng thể IgG hiện được tìm thấy có nhiều trong sữa non. Kháng thể IgG trong sữa non tham gia vào quá trình miễn dịch bằng cách nhận diện và gắn kết vào virus, vi khuẩn, kích hoạt chuỗi phản ứng giúp đại thực bào tiêu diệt các tác nhân gây bệnh, giúp cơ thể bé chống lại virus, vi khuẩn hiệu quả. Giúp cơ thể trẻ chống lại các bệnh viêm nhiễm hô hấp, tiêu hóa…

“Nghiên cứu lâm sàng cho thấy số lần nhiễm khuẩn hô hấp giảm 56%, số lần nhập viện giảm 59% nếu trẻ sử dụng sữa non giàu kháng thể IgG với hàm lượng 3g/ngày cho trẻ dưới 2 tuổi và 6g/ngày với trẻ trên 2 tuổi”, PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng nói.

PGS. TS. BS Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên Trưởng Khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai chia sẻ về vai trò của sữa non đối với trẻ nhỏ.

Cơ chế diệt vi khuẩn của IgG là chúng bám vào màng của vi khuẩn, virus, đánh dấu chúng để các tế bào miễn dịch nhận diện và tiêu diệt chúng. IgG được truyển từ mẹ sang con, bảo vệ trẻ trong những năm tháng đầu đời khi hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Nhưng lượt kháng thể tự nhiên này sẽ mất theo năm tháng vì vậy bố mẹ có thể bổ sung các sản phẩm sữa non chứa kháng thể IgG từ tự nhiên giúp con tăng đề kháng.

Trong quá trình IgG làm việc, cơ thể sẽ cần nhiều năng lượng để giúp các tế bào hoạt động, nó làm trẻ có cảm giác đói tự nhiên và từ đó giúp cơ thể có nhu cầu nạp năng lượng nhiều hơn, trẻ ăn ngon, ăn nhiều hơn. Khi cơ thể cung cấp đủ các chất dinh dưỡng, tế bào khỏe mạnh sẽ đẩy lùi vi khuẩn, virus gây bệnh và từ đó hệ miễn dịch được nâng cao, cân nặng tăng, và thể chất đạt chuẩn với các bạn cùng trang lứa.

