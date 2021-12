Theo thống kê của IRI Market Edge Australia, Nature’s Way là thương hiệu bán chạy số 1 tại Úc về sản phẩm kẹo dẻo nhai cho trẻ em và sản phẩm hỗ trợ làm đẹp collagen dạng uống.

Nature’s Way là thương hiệu thành lập vào năm 1943 và được coi là một trong những thương hiệu vitamin lâu đời và uy tín hàng đầu tại Úc. Tất cả các sản phẩm đều hướng đến nguồn nguyên liệu đạt chuẩn organic với chất lượng cao, tinh khiết, an toàn cho người sử dụng (kể cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ).

Đến nay, Nature's Way có hàng trăm đầu sản phẩm khác nhau, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng ở mọi lứa tuổi. Trong đó, các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ luôn chiếm phần lớn. Vì vậy, Nature's Way được mệnh danh là thương hiệu dẫn đầu trong dòng sản phẩm dành cho trẻ em tại Úc.

Không dừng lại ở đó, Nature’s Way cũng là một trong những thương hiệu có vị thế dẫn đầu trong việc phân phối các sản phẩm làm đẹp tại Úc với dòng sản phẩm nổi bật là collagen.

Nature’s Way - Thương hiệu dang tiếng cả về dòng sản phẩm cho trẻ em và làm đẹp

Nature’s Way lập “cú đúp” tại Úc

Các sản phẩm của Nature’s Way đang rất được ưa chuộng tại đất nước sở tại. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu đang được ưa chuộng tại hàng trăm quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Minh chứng cho chất lượng và sự lớn mạnh đó là trong năm 2021, Nature’s Way đã liên tục nhận được những giải thưởng danh giá và các chứng nhận từ các tổ chức uy tín tại Úc. Trong đó, thương hiệu này đã lập “cú đúp” khi được chứng nhận là Thương hiệu bán chạy nhất tại Úc về dòng sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất dưới dạng kẹo dẻo (Gummies) và dòng sản phẩm hỗ trợ làm đẹp - collagen dạng nước.

Các chứng nhận này được cấp dựa trên thống kê của IRI Market Edge Australia trên thị trường nhà thuốc và cửa hàng tiện ích trong năm 2021. IRI là tổ chức tích hợp bộ dữ liệu mua hàng, truyền thông, mạng xã hội, giúp các công ty CPG (hàng tiêu dùng trọn gói), bán lẻ, chăm sóc sức khỏe không kê đơn và truyền thông phát triển doanh nghiệp.

Như vậy, có thể thấy, Nature’s Way không chỉ là thương hiệu dẫn đầu về dòng sản phẩm cho trẻ em mà trong lĩnh vực làm đẹp Nature’s Way cũng là một lựa chọn hàng đầu.

Nature’s Way với “cú đép” tại Úc cho dòng sản phẩm Vita Gummies và Collagen

Nature’s Way và tốc độ chiếm lĩnh thị trường Việt

Nature’s Way được nhập khẩu về Việt Nam vào năm 2019 và nhanh chóng chiếm sự tin yêu của nhiều người tiêu dùng Việt. Không những thế, các sản phẩm Nature’s Way còn nhanh chóng “chiếm lĩnh” thị trường, liên tục “lên kệ” các hệ thống siêu thị mẹ và bé danh tiếng hàng đầu Việt Nam như Bibo Mart, Shop Jim Tồ, Suri Store, Bé Bé Store, Tuti Care, Lotte Mart....

Bên cạnh đó, các sản phẩm cũng được bán tại các nhà thuốc danh tiếng hàng đầu Việt Nam và hàng nghìn các nhà thuốc lớn nhỏ, các shop mẹ bé khác trên toàn quốc.

Sản phẩm Nature’s Way lên kệ hàng loạt hệ thống siêu thị mẹ và bé lớn trên toàn quốc.

Không dừng lại ở việc “xâm nhập” và “lên kệ” các hệ thống, các nhà thuốc, các shop kinh doanh hàng mẹ và bé, sản phẩm chính hãng của Nature’s Way còn nhanh chóng chiếm lĩnh và phủ sóng trên thị trường online từ Facebook, website, zalo đến các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada…. Điều này giúp người tiêu dùng Việt dù ở bất cứ đâu, bất cứ kênh nào cũng có thể dễ dàng tìm thấy những sản phẩm Nature’s Way chính hãng.

Nature’s Way được đông đảo người tiêu dùng Việt lựa chọn

Với hệ thống sản phẩm đa dạng, chất lượng vượt trội cùng độ tinh khiết và tính an toàn cao, Nature’s Way cũng nhanh chóng chiếm được lòng tin cũng như sự yêu mến của hàng triệu người tiêu dùng Việt. Đặc biệt là các hot mom như ca sĩ Đông Nhi, diễn viên Bảo Thanh, ca sĩ Hòa Minzy, MC Minh Trang, MC Diệp Chi, Hoàng Thanh Thủy (Thủy Suri), Hường Chuối và cả bác sĩ bỉm sữa Đoàn Hải Đăng…. cũng lựa chọn sản phẩm Nature’s Way để bổ sung cho con.

Đồng thời, các người đẹp như Hồ Liên, MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang) cùng hàng triệu chị em phụ nữ Việt cũng đang tin dùng các sản phẩm làm đẹp của Nature’s Way, điển hình là Collagen dạng nước (Collagen thủy phân) để chăm sóc sắc đẹp mỗi ngày.

Không chỉ được người tiêu dùng Việt tin yêu, các sản phẩm phẩm Nature’s Way còn được đánh giá cao từ các chuyên gia đầu ngành như PGS.TS Lê Bạch Mai - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai….

Đơn vị nhập khẩu và phân phối sản phẩm Nature's Way tại Việt Nam: Công ty Cổ phần Master Bee Địa chỉ: Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội Website: https://natureswayvietnam.com/ Fanpage: Nature's Way Việt Nam Điện thoại: 1900.636911 - (024) 7303.3911 Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Doãn Phong