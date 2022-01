Ngân hàng Mô Cryoviva Việt Nam mang đến giải pháp lưu giữ tế bào gốc chuẩn quốc tế tại Việt Nam với giá cả cạnh tranh, quyền lợi bảo hiểm điều trị trị giá 300 triệu đồng.

Ngân hàng mô nước ngoài được Bộ Y tế cấp phép hoạt động

Tháng 12/2021, Ngân hàng Mô Cryoviva Việt Nam được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động với loại hình ngân hàng mô độc lập, cùng phạm vi hoạt động chuyên môn bao gồm các lĩnh vực: Tiếp nhận, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển mô; Hợp tác với các cơ quan tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc trao đổi mô, nhằm mục đích khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu y học; Thực hiện danh mục kỹ thuật chuyên môn ban hành kèm theo.

Như vậy, Cryoviva Việt Nam mở ra thêm lựa chọn cho các gia đình có nhu cầu lưu giữ tế bào gốc cho con ngay tại Việt Nam theo chuẩn quốc tế.

Thành lập từ năm 2006, đến nay, Cryoviva là ngân hàng tế bào gốc quốc tế sở hữu hệ thống kho lưu giữ được công nhận đạt nhiều chuẩn AABB hàng đầu châu Á: Lưu giữ máu cuống rốn, mô cuống rốn, màng bánh nhau, tăng sinh và cấy ghép mô cuống rốn, tăng sinh và cấy ghép màng bánh nhau. Điều này thay cho lời cam kết chất lượng tế bào khi lưu trữ và tăng sinh tại Cryoviva luôn đảm bảo tính an toàn và hiệu quả cho việc điều trị bệnh.

AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies - Hiệp hội vì sự tiến bộ của Y học truyền máu & Liệu pháp sinh học) được xem là tiêu chuẩn mẫu mực để khẳng định chất lượng của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực y học truyền máu và liệu pháp sinh học trên toàn thế giới.

Được xây dựng theo định hướng chuẩn AABB và FDA, chuyển giao công nghệ từ Cryoviva quốc tế, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tế bào gốc, Ngân hàng Mô Cryoviva Việt Nam đặt mục tiêu sẽ được công nhận đạt chuẩn AABB trong 6 tháng tới.

Ngân hàng Mô Cryoviva Việt Nam lưu trữ màng bánh nhau đạt chuẩn AABB

Như vậy, khách hàng có nhu cầu lưu giữ tế bào gốc cho con tại Việt Nam có thêm sự lựa chọn là lưu giữ tại hệ thống Ngân hàng lưu giữ tế bào gốc quốc tế Cryoviva - định hướng theo chuẩn AABB với giá thành cạnh tranh.

Theo bảng giá niêm yết, dịch vụ lưu giữ tế bào gốc tại Ngân hàng Mô Cryoviva Việt Nam có giá từ 35,5 triệu đồng. Như vậy, nhiều gia đình có mức thu nhập trung bình nay đã có thể lưu giữ tế bào gốc như món quà quý giá đầu đời dành tặng cho con.

Đối với khách hàng lưu giữ tế bào gốc tại Ngân hàng Mô Cryoviva Việt Nam, khi cần sử dụng tế bào gốc máu cuống rốn để điều trị bệnh cho bé, ngân hàng sẽ hỗ trợ chi phí điều trị 300 triệu đồng, áp dụng cho tất cả các bệnh lý nằm trong danh mục cho phép của Bộ Y tế.

Tiềm năng trong tương lai

Những năm gần đây, nhiều gia đình lựa chọn lưu giữ máu mô cuống rốn như một nguồn dự trữ tế bào gốc có sẵn trong trường hợp cần sử dụng để điều trị bệnh cho bé hoặc các thành viên trong gia đình. Ngân hàng Mô Cryoviva Việt Nam được Bộ Y tế cấp phép hoạt động đã cung cấp thêm sự lựa chọn cho khách hàng khi có nhu cầu lưu giữ tế bào gốc cho bé, đồng thời mở ra tiềm năng ứng dụng điều trị lâm sàng của tế bào gốc tại Việt Nam trong tương lai.

Hiện nay, máu cuống rốn đã được ứng dụng điều trị hơn 80 bệnh lý nguy hiểm thuộc hệ tạo máu như ung thư máu, suy tủy, thiếu máu, các rối loạn miễn dịch nghiêm trọng; tế bào gốc mô cuống rốn được ứng dụng để hỗ trợ điều trị các bệnh lý thoái hóa, lão hóa; tế bào gốc màng bánh nhau để điều trị các bệnh lý về thần kinh…

Ứng dụng điều trị bệnh của tế bào gốc

Theo Ngân hàng Mô Cryoviva Việt Nam, thế mạnh của đơn vị là nằm trong hệ thống của Ngân hàng lưu giữ tế bào gốc quốc tế Cryoviva, Ngân hàng Mô Cryoviva Việt Nam được chuyển giao công nghệ từ nước ngoài, xây dựng theo các tiêu chuẩn của AABB và FDA Hoa Kỳ. Quá trình thông quan, vận chuyển mẫu tế bào để điều trị tại các quốc gia nằm trong mạng lưới của Cryoviva khi khách hàng có nhu cầu sẽ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn vì Ngân hàng Mô Cryoviva Việt Nam là ngân hàng trực thuộc hệ thống của Cryoviva toàn cầu.

Quy trình thu thập, vận chuyển, xử lý, lưu giữ mẫu của Cryoviva được chuẩn hóa trên toàn hệ thống (Singapore, Thái Lan, Ấn Độ, UAE…) giúp đảm bảo đồng nhất chất lượng mẫu giữa các kho lưu tại các quốc gia trên thế giới, mang lại hiệu quả điều trị bệnh tối ưu.

Hệ thống lưu trữ tế bào gốc toàn cầu của Cryoviva

Ngoài ra, trong lĩnh vực hoạt động được cấp phép, Ngân hàng Mô Cryoviva Việt Nam được hợp tác với cơ quan tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc trao đổi mô, nhằm mục đích khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu y học. Việc này giúp cho khách hàng của Cryoviva được tiếp cận các phương pháp, cơ sở điều trị tiên tiến tại Việt Nam và trên thế giới. Hiện Ngân hàng Mô Cryoviva Việt Nam miễn phí vận chuyển mẫu máu cuống rốn trên toàn Việt Nam phục vụ điều trị.

Cryoviva Việt Nam đồng thời có chính sách thanh toán linh hoạt, hỗ trợ trả góp và đền bù gấp 3 lần nếu mẫu lưu trữ bị hư hỏng, không đạt chất lượng điều trị.

Cryoviva là đơn vị lưu trữ tế bào gốc cho gia đình của các nghệ sĩ hàng đầu như Bảo Thy, diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang, cầu thủ Công Phượng, cầu thủ Bùi Tiến Dũng…

Nhân sự kiện ra mắt, Ngân hàng Mô Cryoviva Việt Nam dành tặng 100 khách hàng đầu tiên gói bảo hiểm điều trị trị giá 300.000.000 đồng khi đăng ký gói lưu giữ tế bào gốc cho bé tại Cryoviva Việt Nam.

Lệ Thanh