Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng phụ nữ bị vô sinh, hiếm muộn như vấn đề ở nội tiết, cơ quan sinh dục hoặc do viêm nhiễm phụ khoa… Trong đó, rối loạn kinh nguyệt là một trong những dấu hiệu nhiều người không chú ý tới.

Hiểu rõ về vô sinh, hiếm muộn

Các chuyên gia xác định, vô sinh hay hiếm muộn là một tình trạng bệnh lý của một cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, sống chung với nhau và không áp dụng một biện pháp ngừa thai nào, mà vẫn không có con sau thời gian một năm.

Khả năng có thai của một cặp vợ chồng khỏe mạnh, tuổi dưới 30, quan hệ tình dục thường xuyên (khoảng 2 - 3 lần/tuần), không sử dụng biện pháp tránh thai là 20 - 25% mỗi tháng, do đó đa số các cặp vợ chồng sẽ có thai trong một năm đầu.

Trong đó, tần suất hiếm muộn nguyên nhân do vợ và chồng là tương đương nhau. Theo số liệu thống kê, nguyên nhân do nam giới chiếm 30 - 40%, do nữ giới chiếm 40% và có khoảng 10% hiếm muộn không rõ nguyên nhân.

Trên thực tế, mỗi cặp vợ chồng hiếm muộn đều gặp những vấn đề đặc thù riêng, nên cách giải quyết sẽ khác nhau. Vì vậy, khi gặp phải vấn đề này, cách tốt nhất là nên đến gặp bác sỹ chuyên khoa để được làm xét nghiệm, khám, tư vấn và điều trị cho phù hợp và đạt kết quả tốt nhất.

Đối với nam giới, nguyên nhân dẫn đến vô sinh, hiếm muộn thường do: Bất thường chất lượng và số lượng tinh trùng, thiếu hụt nội tiết do suy tuyến sinh dục, xuất tinh sớm, xuất tinh ngược, hút nhiều thuốc lá hay uống nhiều rượu bia…

Đối với nữ giới, nguyên nhân thường gặp do: Tổn thương vòi trứng, nhiễm trùng vùng chậu, rối loạn chức năng vùng dưới đồi với dấu hiệu là rối loạn kinh nguyệt, lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung….

Đặc biệt, rối loạn kinh nguyệt hay kinh nguyệt không đều là dấu hiệu vô sinh, hiếm muộn ở nữ giới mà ít ai chú ý. Chu ky kinh nguyệt là yếu tố quan trọng để thực hiện chức năng làm mẹ. Một chu kỳ kinh nguyệt thông thường và đều sẽ có chu kỳ khoảng 26, 28, 30 ngày và thường kéo dài 3 - 5 ngày.

Nếu chu kỳ kinh không đều, hay đau bụng, khí hư bất thường thì nữ giới nên khám và điều trị sớm để tránh bệnh nặng hơn, dẫn tới nguy cơ mất kinh, suy buồng trứng và từ đó dẫn đến tỷ lệ vô sinh cao.

Sản phẩm hỗ trợ giảm nguy cơ rối loạn kinh nguyệt

Nhằm hỗ trợ nữ giới trong các vấn đề về kinh nguyệt, Công ty TNHH Dược phẩm Tradiphar đã cho ra mắt thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nguyệt nang mẫu, phù hợp với phụ nữ bị đau bụng kinh, rối loạn kinh nguyệt trong các trường hợp nội tiết tố nữ giảm.

Với thành phần Thục địa, Ích mẫu, Xuyên khung, Hương phụ, Bạch thược, Mẫu đơn bì… Nguyệt nang mẫu có công dụng hỗ trợ bổ huyết, hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, hỗ trợ cải thiện và giảm nguy cơ rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh.

Ngoài ra, Dược phẩm Tradiphar còn mang tới thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mộc nang hoàng cung với công dụng hỗ trợ giảm sự phát triển của u xơ, hỗ trợ giảm các triệu chứng và hạn chế nguy cơ u xơ tử cung, u xơ tuyến vú lành tính ở phụ nữ, u xơ tiền liệt tuyến ở nam giới.

Đại diện Dược phẩm Tradiphar chia sẻ, với mục tiêu luôn đặt khách hàng và chữ “tâm” lên hàng đầu, Nguyệt nang mẫu và Mộc nang hoàng cung sẽ là dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe lý tưởng cho các cặp vợ chồng.

Công ty TNHH Dược Phẩm Tradiphar Địa chỉ: Khu dân cư Phục thiện, Phường Hoàng Tiến, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Hotline: 0973839262 Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

(Nguồn: Công ty TNHH Dược )