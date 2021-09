Việc hỗ trợ bổ phế, giảm ho ở người lớn còn phụ thuộc vào thể trạng, lứa tuổi, tình trạng ho... Vì vậy cần lưu ý lựa chọn sản phẩm phù hợp từng đối tượng, có thể ưu tiên các sản phẩm từ thảo dược.

Nhiều nguyên nhân gây ho, viêm họng ở người lớn

So với trẻ nhỏ, căn nguyên gây viêm đường hô hấp ở người lớn phức tạp hơn nhiều. Bên cạnh yếu tố thay đổi thời tiết, khí lạnh vào phổi chưa kịp làm ấm, ẩm... người lớn còn có thể viêm họng, viêm phế quản do phế hư hoặc do tính chất công việc phải nói nhiều, ra vào phòng điều hòa, máy lạnh đột ngột, thường xuyên sử dụng nước đá, bia đá hoặc hút thuốc lá (hít phải hơi thuốc lá)...

Bên cạnh đó, viêm mũi xoang dị ứng, mạn tính cũng là nguyên nhân kích thích gây phản xạ ho, viêm họng. Ngoài ra, những người mắc chứng trào ngược dạ dày thực quản cũng thường có cảm giác nuốt nghẹn, ho, đau rát họng do dịch vị dạ dày có chứa enzym tiêu hóa, có tính axit và chứa vi sinh vật, khi trào ngược lên thực quản sẽ gây tổn thương niêm mạc đường hô hấp.

Ho dai dẳng, ho có đờm ở người lớn (ảnh Shutter)

Một số loại thuốc dài ngày cũng có tác dụng phụ gây ho với người sử dụng. Chính vì nguyên nhân đa dạng nên việc lựa chọn những sản phẩm hỗ trợ bổ phế, giảm ho nhiều ở người lớn cũng cần được cân nhắc cho phù hợp.

Lưu ý chọn sản phẩm hỗ trợ giảm ho, viêm họng ở người lớn

Chọn sản phẩm chuyên biệt cho từng đối tượng

Khác với triệu chứng ho của trẻ nhỏ, tình trạng ho ở người lớn thường có biểu hiện ho kéo dài dai dẳng, ho có đờm, lâu dứt. Theo Y học cổ truyền, gốc của chứng ho ở người lớn là do phế hư. Bình thường, phế đẩy tân dịch đi khắp cơ thể để cân bằng, nuôi dưỡng, giữ cho hoạt động chuyển hóa trơn tru, khỏe mạnh.

Với người lớn, đặc biệt người cao tuổi, hay gặp phế âm hư, tân dịch hao tổn, vì thế gây nên tình trạng ho khan, ho không có đờm hoặc ít đờm, quánh dính, khó khạc, miệng họng khô, ngứa, kéo dài, lâu khỏi. Phế còn bảo vệ phần ngoài cơ thể: da, lông, tóc, tuyến mồ hôi, nơi ngoại tà dễ dàng xâm nhập. Vì vậy, khi phế âm hư, chức năng bảo vệ phần ngoài giảm, dễ nhiễm ngoại tà sinh bệnh. Nếu gặp gió, hơi lạnh, hay ẩm thấp, lập tức có thể xuất hiện chứng ho, viêm, đau rát họng. Do đó, với người lớn cần chú trọng vào nguyên nhân phế âm hư để lựa chọn sản phẩm giúp bổ phế, dưỡng âm.

Một lưu ý quan trọng, để đảm bảo không ảnh hưởng việc điều trị của những bệnh mắc kèm như tiểu đường, rối loạn chuyển hóa hay đang ăn kiêng, người bệnh nên chọn sản phẩm không đường hoặc dùng đường không năng lượng. Ngoài ra, do cân nặng của người lớn khác trẻ nhỏ nên liều dùng, hàm lượng hoạt chất cho người lớn cũng cần cao hơn.

Chọn sản phẩm không hoặc ít tác dụng phụ

Khi bị ho, người bệnh thường có xu hướng dùng thuốc tây để dứt cơn ho nhanh. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp mắc bệnh nền mạn tính như: tăng huyết áp, mỡ máu,... hay tuổi cao sức đề kháng giảm, dùng thuốc tây sẽ gặp tác dụng phụ.

Người bệnh có thể chọn các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ thảo dược khi chớm ho hoặc ho dai dẳng lâu ngày.

Chọn sản phẩm từ thảo dược sạch

Trong y học cổ truyền có nhiều thành phần thảo dược có công dụng bổ phế, hỗ trợ giảm ho, trong đó có cát cánh, quất. Hiện ở Việt Nam có một số vùng phát triển hai loại dược liệu này theo tiêu chuẩn GACP-WHO (Thực hành tốt nuôi trồng và thu hái dược liệu theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới). Người dùng có thể lưu ý chọn sản phẩm đạt chứng nhận uy tín để yên tâm sử dụng.

Vùng trồng quất đạt chuẩn GACP-WHO của Nam Dược tại tỉnh Nam Định. Nguồn ảnh: Nam Dược

Giải pháp hỗ trợ giảm ho cho người lớn từ thảo dược

Sau nhiều năm dày công nghiên cứu, Công ty Cổ phần Nam Dược đã cho ra đời bộ thực phẩm bảo vệ sức khỏe phù hợp hơn cho người lớn, bao gồm: Viên ngậm An phế và Cao An phế Nam Dược. Sản phẩm được phát triển trên nền bài cổ phương “Gia Giảm Sâm Tô Ẩm” của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông.

Kết tinh trong sản phẩm là các vị thảo dược sạch: Cát cánh, Đảng sâm, Quất, Trần bì, Kha tử,... Trong đó, Cát cánh và Quất đạt chuẩn Quốc tế GACP - WHO.

Sự kết hợp hài hòa này đã giúp sản phẩm có tác dụng hỗ trợ tăng cường bổ phế, thanh họng, hỗ trợ giảm đờm, hạn chế ho nhiều. Hỗ trợ giảm đau họng, sưng họng, khản tiếng, mất tiếng do ho kéo dài.

Phương Dung(tổng hợp)