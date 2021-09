Mùa mưa bão đến kéo theo những cơn mưa khiến các bệnh về hô hấp gia tăng. Các triệu trứng bệnh có nguy cơ trầm trọng hơn khi thời tiết sắp trở lạnh.

Hen suyễn và COPD - Hai bệnh lý đường hô hấp nguy hiểm

Trong số các bệnh lý về đường hô hấp, hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) đặc biệt gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người bệnh. Cả hai đều có những triệu chứng tương tự nhau như: khó thở, căng tức ngực, ho, thờ khò khè và sự suy giảm chức năng của cơ quan hô hấp. Bệnh nhân mắc hen hoặc COPD khi gắng sức làm việc nặng hoặc sinh hoạt trong môi trường ngột ngạt, đông người… thường cảm thấy khó thở.

Sự khác biệt giữa hen và COPD chủ yếu nằm ở tác nhân gây bệnh. COPD là bệnh lý sinh ra do sự tấn công của các phần tử, khí độc hại như khói thuốc, khói, bụi, chất hóa học... Tình trạng tắc nghẽn đường thở biểu hiện liên tục và nặng dần theo thời gian. Trong khi đó, hen suyễn xuất hiện khi có sự tác động của các tác nhân dị ứng, đặc biệt phổ biến là do sự thay đổi của thời tiết.

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), trên thế giới có hơn 300 triệu người mắc COPD và hen suyễn. Bên cạnh đó, có hơn 3 triệu người chết mỗi năm do hai bệnh trên. Do ô nhiễm đô thị và biến đổi khí hậu, tỷ lệ mắc bệnh hen và COPD ngày càng tăng. Ở Việt Nam, nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ mắc COPD chung cho cả hai giới là 4,2%. Tỷ lệ mắc bệnh ở khu vực miền Bắc cao hơn ở miền Nam. Đến năm 2020, tỷ lệ tử vong do COPD đứng hàng thứ 3 trong tất cả các nguyên nhân gây tử vong.

Cho đến hiện nay, cả hai bệnh này vẫn chưa có phương pháp để chữa khỏi hoàn toàn. Để có thể “sống chung” với căn bệnh khó chịu này, người bệnh cần được theo dõi và điều trị thường xuyên, kết hợp giữa tại cơ sở y tế và tại nhà.

Máy xông khí dung hỗ trợ người bệnh đường hô hấp

Khí dung là phương pháp sử dụng máy khuếch tán thuốc theo dạng sương mù, tác động vào hệ thống niêm mạc đường hô hấp trên hoặc dưới. Đây là phương pháp điều trị tại chỗ cho các bệnh lý thuộc niêm mạc đường hô hấp như viêm thanh quản, viêm mũi họng, viêm khí - phế quản, viêm mũi xoang…

Khi xông hơi, thuốc dưới dạng sương do máy tạo ra sẽ được đẩy bám dính vào lớp lông chuyển trên niêm mạc đường hô hấp. Nhờ đó, thuốc sẽ tác động trực tiếp lên những vị trí bị viêm nhiễm. Tùy theo loại bệnh cụ thể mà bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng loại thuốc pha để thực hiện phương pháp khí dung cho phù hợp.

Omron NE-C28 cũng là Model được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhờ mức giá hợp lý, được thiết kế phù hợp cho cả người già và trẻ nhỏ - hai đối tượng có hệ hô hấp dễ bị tổn thương.

Sản phẩm được nhiều bác sỹ tin dùng

Theo nhà sản xuất, công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản cho phép máy xông tạo ra kích thước hạt thuốc siêu nhỏ (MMAD 3µm) để phù hợp với nang phổi của trẻ nhỏ và đưa được thuốc xuống sâu đường hô hấp dưới. Máy được thiết kế thông minh với ống ngậm và hai mặt nạ riêng biệt cho người lớn và trẻ em. Dây dẫn khí tiếp nối dài (1,8m) rất thoải mái khi xông cho trẻ nhỏ vì không phải ngồi quá gần máy xông. Tỷ lệ xông khí dung cao (0,4ml/phút), nhằm giúp rút ngắn thời gian điều trị.

Mẹ hài lòng khi sử dụng Omron NE-C28 cho bé yêu

Ngoài ra, máy Omron NE-C28 sử dụng công nghệ van ảo (virtual valve technology) thay cho van silicon trong các máy khí dung thông thường giúp cho thuốc không bị thoát ra ngoài, tránh gây lãng phí thuốc và đảm bảo an toàn vệ sinh.

Sản phẩm được thiết kế tinh tế, gọn nhẹ và đi kèm với một túi xách trang nhã. Bởi vậy, máy có thể dễ dàng mang theo khi tới cơ quan hay đi du lịch. Omron NE-C28 kỳ vọng là trợ lý chăm sóc sức khỏe đắc lực cho cả gia đình, luôn sẵn sàng mọi lúc, mọi nơi.

Các thiết bị chăm sóc sức khoẻ của Omron hiện đang được sử dụng rộng rãi tại các gia đình trên toàn cầu. Omron đang có chương trình khuyến mãi hấp dẫn khi mua các sản phẩm: - Tặng nhiệt kế Omron MC-246 trị giá 115.000 đồng khi mua máy xông khí dung NE-C28 - Tặng bộ đổi điện Omron trị giá 200.000 đồng khi mua máy đo huyết áp HEM-7361T - Tặng túi y tế Omron khi mua máy đo huyết áp HEM-7156 Chi tiết xem tại https://www.omronhealthcare-ap.com/vn/product/406-ne-c28?utm_source=HH_PRT8_9_VNN_B2

Phương Dung