Các thảo dược như lá khôi tía, bột mai mực, cao dạ cầm, cam thảo… kết hợp lại giúp tăng chất nhầy trong dạ dày để bảo vệ niêm mạc dạ dày và ngăn ngừa tái phát đau dạ dày.

Đau dạ dày là một loại bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa thường gặp mà nguyên nhân chưa thật sự rõ ràng cũng như có nhiều biểu hiện bệnh lý phức tạp. Triệu chứng lâm sàng đa dạng, tuy nhiên hầu hết bệnh nhân đều sẽ có cảm giác khó chịu hoặc đau vùng thượng vị, đau âm ỉ, đau nhói hoặc cảm giác rát bỏng, kèm theo các triệu chứng chán ăn, ăn không ngon miệng, ợ hơi, buồn nôn, mệt mỏi…

Người bị bệnh đau dạ dày thường truyền tai nhau những biện pháp dân gian như dùng gừng, nghệ và mật ong, uống nước giấm táo, chuối xanh, dùng nha đam…

Trên thực tế, với những trường hợp đau nặng hoặc mãn tính lâu năm, người bệnh cần thăm khám và có sự chỉ định điều trị của bác sĩ, đồng thời tham khảo việc kết hợp một số sản phẩm có nguồn gốc thảo dược để hỗ trợ điều trị bệnh, ngăn ngừa tái phát. Trên thị trường hiện có Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bình Vị An - sản phẩm nghiên cứu bởi lương y Nguyễn Đăng Ký - thành viên hiệp hội Đông Y Việt Nam kết hợp sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của công ty Dược phẩm Genphar.

Với các thành phần chính là dược liệu nguồn gốc tự nhiên như lá khôi tía, bột mai mực, cao dạ cầm, cam thảo, … Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bình Vị An có tác dụng hỗ trợ điều trị đau dạ dày, giảm axit dịch vị, giảm các triệu chứng đầy hơi, ợ chua và trào ngược dạ dày. Ngoài ra, Bình Vị An còn có công dụng làm tăng chất nhầy trong dạ dày để bảo vệ niêm mạc dạ dày và ngăn ngừa tái phát. Bình Vị An được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của nhà máy Genphar.

Cô Mai (52 tuổi, Thái Nguyên) cho biết: “Cô bị đau dạ dày hơn chục năm nay rồi, cũng thử nhiều loại thuốc từ Đông đến Tây y mà không hiệu quả cũng xác định là sống chung với nó luôn.

Mấy tháng trước, con trai cô có mua tặng 3 hộp Bình Vị An, dặn mẹ mỗi ngày uống 4 viên, chia 2 lần uống khi đói. Sau khi sử dụng 2 hộp các cơn đau của cô Mai cũng giảm hơn, nhờ vậy cô cũng giác ăn ngon, ngủ ngon hơn”.

Sản phẩm được bào chế dạng viên nang cứng có khối lượng 600mg/1 viên tiện cho người sử dụng.

Thông tin sản phẩm:

Công ty TNHH thương mại quốc tế Phamaco

Sản xuất tại: Công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển dược phẩm Genphar

Số ĐKSP: 3264/2020/ĐKSP

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

