Viên thảo mộc Thiên Việt An Queen H2VV thành phần thảo dược hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng do viêm họng, viêm phế quản.

Viên thảo mộc Thiên Việt An có mặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước

Theo nghiên cứu của tổ chức WHO thì có khoảng 200 triệu chứng liên quan đến hậu Covid. Có thể kể đến những ảnh hưởng dai dẳng như sốt nhẹ, ho kéo dài, mệt mỏi, tổn thương phổi, tim mạch không ổn định hay rụng tóc, rối loạn nội tiết tố, rối loạn hệ tiêu hóa, mất ngủ thường xuyên. Trong đó, những triệu chứng của virus gây tổn thương phổi và hệ hô hấp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống con người.

Hiện nay, trong đề xuất của Bộ Y tế xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, trường hợp F0 không có triệu chứng, đang trong thời gian cách ly, tự nguyện quay lại làm việc có thể làm việc trực tuyến, chăm sóc người bệnh Covid-19. F1 được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến… Chính vì vậy, việc chủ động đảm bảo sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cho bệnh nhân F0 và giảm thiểu các di chứng hậu Covid 19 cũng như đảm bảo cho cuộc sống bình thường mới là cần thiết.

Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hiện nay, Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Viên thảo mộc Thiên Việt An Queen H2VV ra đời nhanh chóng trở thành một trong những giải pháp hỗ trợ giảm các cơn ho với thành phần thảo mộc quý trong tự nhiên. Đặc biệt, những cơn ho kéo dài hậu Covid là điều ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Ho nhiều gây đau rát cổ họng, chất lượng giấc ngủ giảm sút, tinh thần cũng trở nên căng thẳng hơn. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Viên thảo mộc Thiên Việt An Queen H2VV hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng do viêm họng, viêm phế quản, góp phần giúp người bệnh sau Covid 19 có giấc ngủ tốt hơn, hỗ trợ giảm nguy cơ mất ngủ vì những cơn ho kéo dài.

Sản phẩm viên thảo mộc Thiên Việt An được điều chế dựa theo các nguyên liệu có trong các bài thuốc dân gian như Xuyên tâm liên, Bướm bạc, Cam thảo, Thanh hao hoa vàng, Húng chanh, Kim ngân hoa, Chiết xuất gừng, Beta glucan, Vitamin C,... Theo nhà phân phối sản phẩm - Công ty TNHH CSSK Cộng đồng Bảo Trí, viên thảo mộc Thiên Việt An có thể sử dụng cho trẻ em trên 6 tuổi và những người bị mắc bệnh nền như huyết áp tim mạch, tiểu đường….

Với mong muốn chung tay vì cộng đồng đẩy lùi đại dịch, Công ty Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Bảo Trí đã triển khai chương trình trao tặng “Viên thảo mộc Thiên Việt An” cho các bệnh viện dã chiến, cơ sở thu dung, trung tâm y tế lưu động tại một số tỉnh thành phía bắc như Hà Nội, Phú Thọ…

Ngọc Minh