Bộ Y tế phát đi cảnh báo cho biết, lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Calcium 500 + VIT.D3 có chứa chất cấm 2-chloroethanol.

Cục An toàn thực phẩm nhận được thông báo từ Văn phòng SPS Việt Nam cảnh báo về việc tồn tại dư lượng 2-chloroethanol trong bột calci carbonat được sử dụng là thành phần trong sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ đã được tiêu thụ tại một số thị trường như: Cộng hòa Litva, Ai-len, Canada, Ba Lan, Việt Nam, Li-băng, Romania, Irac, Hungary, Mauritius, Mỹ.

Tại Ba Lan, lô sản phẩm bị thu hồi có tên: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Calcium 500 + VIT.D3, đóng ống 20 viên x 4,3g; Số lô: 012083QZ; Nhà sản xuất: Maspex–GMW, Sp. z o. o.; địa chỉ: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, Ba Lan.

Tại Việt Nam, lô sản phẩm đã được công ty Cổ phần Công nghệ Y học Hồng Đức, địa chỉ: 246 phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhập khẩu và tiêu thụ.

Từ ngày 9/12/2021, Công ty Cổ phần Công nghệ Y học Hồng Đức đã có công văn số 52/HĐ-TP báo cáo Cục An toàn thực phẩm về việc tự thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nêu trên theo Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 của Bộ Y tế do sản phẩm không đảm bảo an toàn.

Bao bì của sản phẩm Calcium 500 + VIT.D3 bị thu hồi

Đồng thời, trong ngày 9/12/2021, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản số 2408/ATTP-SP gửi Sở Y tế, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tại 63 tỉnh/ thành phố trên cả nước để phối hợp giám sát thu hồi lô sản phẩm này.

Trong quá trình công ty thực hiện tự thu hồi lô sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các cơ sở kinh doanh lô sản phẩm nêu trên dừng ngay việc kinh doanh, lưu thông lô sản phẩm này.

Với người tiêu dùng, không mua sản phẩm có số lô bị cảnh báo trên. Nếu đã mua sản phẩm thuộc lô nêu trên, dừng ngay việc sử dụng và trả lại nơi bán.

2-chloroethanol hay 2- CE là chất chuyển hoá từ ethylene oxide – EO – có trong thuốc trừ sâu. Tháng 12/2016, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế Mỹ (IARC) phân loại Ethylene oxide là chất gây ung thư. Tại Châu Âu, EO được phân loại trong nhóm 1B tương ứng về khả năng gây ung thư gây đột biến và độc tính sinh sản, và ở loại 3 về độc tính cấp tính, theo quy định Reg. 1223/2009/EC của Hội đồng châu Âu.

Minh Tú