ThS.BS Nguyễn Xuân Giao - Nguyên Trưởng khoa Đông y thực nghiệm, BV Y học cổ truyền Trung ương đã nghiên cứu và phát triển thành công TPBVSK Viên sủi An thần với công nghệ “chiết siêu âm” từ Nhật Bản, hỗ trợ ngủ ngon, ngủ sâu giấc.

Trong hội thảo khoa học - Ứng dụng công nghệ “chiết siêu âm” từ Nhật Bản giúp bảo tồn tối đa các hoạt chất sinh học tự nhiên, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia ngày 9/3/2021, các chuyên gia trong và ngoài nước đã có những chia sẻ xoay quanh chủ đề: “Giải pháp nào giúp cải thiện chứng mất ngủ hiệu quả, an toàn, mang lại giấc ngủ sinh lý tự nhiên cho người bệnh?”.

Với hơn 30 năm cống hiến cho nền Y học Việt Nam, ThS.BS Nguyễn Xuân Giao - Nguyên Trưởng khoa Đông y thực nghiệm, BV Y học cổ truyền Trung ương đã chia sẻ về sản phẩm TPBVSK Viên sủi An thần, hỗ trợ dưỡng tâm, an thần; hỗ trợ ngủ ngon, sâu giấc do chính ông nghiên cứu và phát triển.

Nguyên liệu từ thảo dược tự nhiên

TPBVSK Viên sủi An thần có nguồn gốc từ các loại thảo dược cổ truyền, đã được ứng dụng hàng ngàn năm nay. Sản phẩm là sự kết hợp của các thành phần thảo dược tự nhiên quý: cao rễ nữ lang, lạc tiên, vông nem…

Theo ThS.BS Giao, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng rễ cây nữ lang chứa một số hợp chất như axit valerenic, axit isovaleric và nhiều chất chống oxy hóa, hỗ trợ ngủ ngon và giảm lo lắng, thư giãn thần kinh…

Bên cạnh đó, lạc tiên được coi là liều thuốc ngủ tự nhiên với 3 hoạt chất alcaloid, flavonoid và saponin có tác dụng hỗ trợ an thần, ổn định tế bào thần kinh trung ương, hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn, hỗ trợ loại bỏ chứng mất ngủ, khó ngủ, ngủ nông không sâu giấc, không bị tỉnh giấc ban đêm, sáng dậy không cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt, lạc tiên còn là giải pháp hỗ trợ loại bỏ các yếu tố mà người trẻ hay mắc phải như căng thẳng, stress, trầm cảm…

ThS.BS Nguyễn Xuân Giao cũng cho biết, kết hợp với một số thảo dược khác, TPBVSK Viên sủi An thần được nghiên cứu và phát triển dựa trên nguyên lý “đánh vào” tận gốc, hỗ trợ dưỡng tâm, an thần; hỗ trợ ngủ ngon, ngủ sâu giấc; hỗ trợ cải thiện tình trạng căng thẳng thần kinh, mệt mỏi do mất ngủ.

Ứng dụng công nghệ “chiết siêu âm” Nhật Bản

Tuy nhiên việc sử dụng trực tiếp các thảo dược từ tự nhiên đòi hỏi phải sử dụng một lượng rất lớn và cơ thể khó hấp thu. Chính vì vậy, công ty TNHH Thương mại KHT đã phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước để chuyển giao và ứng dụng công nghệ “chiết siêu âm” hiện đại từ Nhật Bản, nhằm tối ưu hóa lượng dịch chiết ra từ các thành phần thảo dược.

Đại diện công ty TNHH Thương mại KHT cho hay, đây là công nghệ sử dụng sóng siêu âm cho phép chiết xuất ở nhiệt độ thấp (dưới 70 độ C) nhằm bảo tồn hoạt tính sinh học của các hoạt chất sinh học tự nhiên, trong khi chiết xuất ở nhiệt độ cao có thể làm mất đi 70% hoạt tính của các hoạt chất này.

Nhờ công nghệ “chiết siêu âm”, khối lượng dịch chiết thu được từ các thảo dược tăng lên, đồng thời rút ngắn được thời gian chiết xuất từ 20 - 30 lần so với các phương pháp chiết xuất dược liệu truyền thống. Công nghệ “chiết siêu âm” cũng được đánh giá là bước đột phá trong công nghệ bào chế dược phẩm.

Với những ưu điểm về thành phần và công nghệ, TPBVSK Viên sủi An thần đã và đang được nhiều khách hàng lựa chọn, nhiều diễn viên người nổi tiếng cũng biết đến và sử dụng sản phẩm.

NSƯT Chí Trung chia sẻ: “Cá nhân tôi đặc biệt yên tâm và tin tưởng lựa chọn Viên sủi An Thần. Thứ nhất, sản phẩm được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên. Thứ hai, sản phẩm được được ứng dụng công nghệ “chiết siêu âm” của Nhật Bản - một quốc gia đi đầu trong lĩnh vực công nghệ.

Và thứ ba nữa là tính tiện dụng của sản phẩm cao. Ở dạng viên sủi, việc sử dụng không những dễ dàng, dễ hấp thụ mà lại nhỏ gọn và rất thuận tiện khi mang theo người.”

Theo đại diện công ty TNHH Thương mại KHT, TPBVSK Viên sủi An thần được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn GMP, đảm bảo chất lượng từ khâu lựa chọn nguyên liệu, ứng dụng công nghệ “chiết siêu âm” trong bào chế sản phẩm theo một quy trình khép kín, giúp đem lại sảm phẩm chất lượng tốt.

Lệ Thanh